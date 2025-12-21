柏景峰周二第三輪開售150伙 入場價422萬｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」銷情熾熱，不少大手客相繼入市購入單位作投資用途，項目累售263伙，套現逾15億。有見及此，發展商剛上載最新價單共118伙，以及最新銷售安排，項目將於周二(23日)開售150伙。

第4號價單118伙全數為標準單位，包括41伙一房(開放式廚房)、74伙兩房(開放式廚房)、3伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。以最高15%折扣優惠計算，折實售價介乎434.94萬至 966.96萬元，呎價範圍介乎 14,484元至 16,729元。最低售價單位為3座5樓C6單位，實用面積300方呎，一房(開放式廚房)，折實價434.94萬元，呎價14,498元；最低呎價單位為1座7樓A7單位，實用面積379方呎，兩房(開放式廚房)，折實價548.93萬元，呎價14,484元