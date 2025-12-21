熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-21 18:20:00

柏景峰周二第三輪開售150伙 入場價422萬｜油塘新盤

分享：
柏景峰周二第三輪開售150伙 入場價422萬｜油塘新盤

柏景峰周二第三輪開售150伙 入場價422萬｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」銷情熾熱，不少大手客相繼入市購入單位作投資用途，項目累售263伙，套現逾15億。有見及此，發展商剛上載最新價單共118伙，以及最新銷售安排，項目將於(23)開售150伙。

4號價單118全數為標準單位，包括41(開放式廚房)74(開放式廚房)3(開放式廚房)+儲物室。最高15%折扣優惠計算，折實售價介乎434.94 966.96呎價範圍介乎 14,484元至 16,729最低售價單位35C6單位，實用面積300方呎，(開放式廚房)，折實價434.94元，呎價14,498最低呎價單位17A7單位，實用面積379方呎，(開放式廚房)，折實價548.93元，呎價14,484

adblk5

4號銷售安排150伙全數為標準單位，包括55(開放式廚房)89(開放式廚房)6(開放式廚房)+儲物室。最高15%折扣優惠計算，折實售價介乎422.62 966.96呎價範圍介乎14,283元至 16,729最低售價單位35C7單位，實用面積293方呎，(開放式廚房)，折實價422.62元，呎價14,424最低呎價單位26B3單位，實用面積401方呎，(開放式廚房)，折實價572.73元，呎價14,283

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad