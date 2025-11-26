熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
地產
2025-11-26 15:28:57

柏景峰周五次輪150伙開賣 部署明年推售2新盤｜油塘新盤

柏景峰周五次輪150伙開賣。

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」銷情熾熱，將於本周五(28)進行第二輪銷售150並於明日(27)截票

上週五首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億元，當日有9組大手客共購入24伙單位，涉資逾1.4億元 ; 首輪銷售售出的大手單位佔總推出單位逾16%。首輪銷售買家主要來自九龍東及港島東，分別佔逾50%及約25%。預計次輪銷售單位將繼續受投資客追捧，估計有大手客人會繼續入市。

信置執行董事田兆源表示，集團旗下項目銷情理想，本月累沽245伙，套現約16.3億元。其中，錦上路站「柏瓏」系列，本沽出51套現4.2億元將軍澳日出康城第11期「凱柏峰」系列，沽出29伙，套現2.2億元西南九龍現樓新盤「維港滙」系列，沽出13以及何文田加多利山「ST. GEORGE'S MANSIONS」，月內沽出3伙。

田兆源透露，「柏景峰」集團本年最後項目，預計來年推出至少2新盤項目，包括將軍澳日出康城第13期，提供2,550土瓜灣榮光街項目。

被問及樓市看法，田兆源回應指，認為現見底訊號，料會持續上升，加快用家及投資者入市。

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

