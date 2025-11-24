柏景峰周五開賣二輪150伙 一房最平427萬｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」銷情熾熱，上周五(21日)首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億元。項目反應熱烈，發展商剛上載最新銷售安排，將於本周五(28日)進行第二輪銷售150伙。 信和置業執行董事田兆源表示，150伙全數為標準單位，包括29伙一房(開放式廚房)、119伙兩房(開放式廚房)、2伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。以訂價計，該批單位市值逾10.2億元。 扣除15%最高折扣優惠後，150伙單位折實售價介乎427.46萬至 950.72萬元，呎價範圍介乎14,108至16,448元。最低售價單位為3座8樓C7室，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)，折實價427.46萬元，呎價14,589元；最低呎價單位為1座6樓A8室，實用面積375方呎，兩房(開放式廚房)，折實價529.04萬元，呎價14,108元