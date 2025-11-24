熱門搜尋:
地產
2025-11-24 18:26:55

柏景峰周五開賣二輪150伙 一房最平427萬｜油塘新盤

柏景峰周五開賣二輪150伙 一房最平427萬｜油塘新盤

信和置業執行董事田兆源(左)及資本策略地產執行董事何樂輝(右)

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」銷情熾熱，上(21)首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億元。項目反應熱烈，發展商剛上載最新銷售安排，將於本(28)進行第二輪銷售150伙。

信和置業執行董事田兆源表示，150伙全數為標準單位，包括29(開放式廚房)119(開放式廚房)2(開放式廚房)+儲物室以訂價計，該批單位市值逾10.2億元。

扣除15%最高折扣優惠後，150單位折實售價介乎427.46 950.72呎價範圍介乎14,10816,448最低售價單位38C7，實用面積293方呎，(開放式廚房)，折實價427.46元，呎價14,589最低呎價單位16A8，實用面積375方呎，(開放式廚房)，折實價529.04元，呎價14,108

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

