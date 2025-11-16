柏景峰提價最多2%加推78伙 最平426萬 折實平均呎價14988元｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」今日(16日)加推全新2號價單，涉及78伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由426.27萬元，折實呎價由14,156元起，折實平均呎價14,988元，較上周二(11日)公布的首張價單折實平均呎價14,588元高約2.7%。發展商指，今批單位加價約1%至2%。 信置執行董事田兆源表示，是次首度推出三房一套(開放式廚房)加儲物室單位應市，新價單以定價計算，市值約5.19億元。他透露，項目將於短期內公布銷售安排。

「柏景峰」2號價單包括23伙一房(開放式廚房)、51伙兩房(開放式廚房)，以及4伙三房一套(開放式廚房)加儲物室單位，實用面積介乎293至578方呎。扣除最高15%折扣優惠後，單位折實售價426.27萬至913.58萬元，折實呎價14,156元至15,806元。

最低售價單位為第3座5樓C8室，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實售價426.27萬元，折實呎價14,548元。最低呎價單位為第1座6樓A7室，實用面積379方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價536.52萬元，呎價14,156元。