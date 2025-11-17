熱門搜尋:
地產
2025-11-17 21:12:38

柏景峰收逾3000票超額逾19倍 周五開賣150伙｜油塘新盤

柏景峰收逾3000票超額逾19倍，周五開賣150伙，

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」, 今日(17)截至下午8時，共收逾3,000票，以首批開售單位150伙計，超額逾19倍。

信和置業執行董事田兆源表示，發展商剛上載銷售安排，項目將於本周五(21) 公開發售150伙。150伙全數為標準單位，包括27(開放式廚房) 120(開放式廚房)3(開放式廚房)+儲物室。

如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後最低售價單位36C8單位，實用面積293方呎，(開放式廚房)間隔，折實價427.46萬元，呎價14,589 最低呎價單位16A9單位，實用面積370方呎，(開放式廚房)間隔，折實價499.97萬元，呎價13,513元。

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

