柏景峰收逾3000票超額逾19倍 周五開賣150伙｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」, 今日(17日)截至下午8時，共收逾3,000票，以首批開售單位150伙計，超額逾19倍。

信和置業執行董事田兆源表示，發展商剛上載銷售安排，項目將於本周五(21日) 公開發售150伙。150伙全數為標準單位，包括27伙一房(開放式廚房) 、120伙兩房(開放式廚房)、3伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。

如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價427.46萬元，呎價14,589元； 最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價499.97萬元，呎價13,513元。