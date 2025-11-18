柏景峰收3500票超額逾22倍 夥中原推置業優惠｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」，今日(18日)下午8時，共收逾3,500票，以首批開售單位150伙計，超額逾22倍。 信和置業執行董事田兆源表示，目前入票客源以用家為主，約80%為自用客，當中不少為年青買家。項目將於星期四(20日)下午四時截票，並於星期五(21日)開賣。 為「柏景峰」買家特設全新「柏景峰 ONE PARK PLACE」置業按揭優惠，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃，讓客戶尊享多元化樓按優惠選擇，包括「低息定按優惠」及「高回贈H按優惠」。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，「低息定按優惠」客戶可選擇首三年或首五年之優惠定息2.73%，其後按息低至P-1.75% (P現為5%)，按揭成數高達9成，按揭年期長達30年；客戶可享有現金回贈，另設綠色按揭獎賞。王美鳳指出，此計劃提供低定息優惠，定息率較現時主要市場按息3.25%低達0.52厘，供樓金額減少近6%，客戶等同可預先享有減息效果，減輕供款負擔，並讓借款人在定息期內之供款額維持穩定不變，有利制定預算。定息期後之按息與目前市場H按封頂息一致，計劃並提供短至兩年較具彈性之罰息期；「高回贈H按優惠」 全期按息低至H+1.3%，封頂息低至P-2%（P現為5.25%），即實際按息現低至3.25%，計劃設有特高現金回贈高達1.4%，另設綠色按揭獎賞，有助減輕買家置業初期開支。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，戶口存息與按息一致現為3.25%，高存息3.25%之回報明顯高於市場定存息水平，而且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息達到理想慳息效果；計劃之按揭成數高達9成，按揭年期長達30年。

王美鳳表示，上述計劃相信可為「柏景峰」買家提供具吸引力按揭配套，若客戶選擇透過按保計劃申請高達9成按揭，以「柏景峰」首張價單一房折實入場價約423萬元計，即低至一成基本首期42萬多元，且按揭年期可長達30年，有助減低月供金額。

陳永傑：減息效應下交投加快柏景峰成「市區鐵路收租王」 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入年尾，樓市交投氣氛持續造好，加上本港銀行兩度減息，累計減幅達0.25厘，減息效應下，「供平過租」情況再現，吸引更多租客「轉租為買」之餘，亦吸引長線投資者入市收租。本月上半月，一手新盤錄得逾790宗成交，比上月同期增1成，料全月最終可達2,300宗，有機會創今年按月新高。