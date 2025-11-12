柏景峰最快日內加推 夥中原推置業優惠｜油塘新盤

信和置業執行董事田兆源 (圖右)、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑(圖左二)及中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥(圖左一)於記者會上一起公布中原地產特別為柏景峰買家提供專屬置業優惠。

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(12日)宣布最快將於日內加推，並有機會提價，信和置業執行董事田兆源表示，項目預計最快周末收票。

為配合項目銷售部署，中原地產特別為「柏景峰」買家提供專屬置業優惠。由即日起至2025年11月30日，經中原地產購入「柏景峰」的首20名買家，若物業再經由中原地產租出，可尊享由中原地產送出首2年「市區鐵路收租王 收租保」禮遇，保障額最高可達200,000元。優惠先到先得，送完即止。