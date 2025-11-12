柏景峰最快日內加推 夥中原推置業優惠｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(12日)宣布最快將於日內加推，並有機會提價，信和置業執行董事田兆源表示，項目預計最快周末收票。
為配合項目銷售部署，中原地產特別為「柏景峰」買家提供專屬置業優惠。由即日起至2025年11月30日，經中原地產購入「柏景峰」的首20名買家，若物業再經由中原地產租出，可尊享由中原地產送出首2年「市區鐵路收租王 收租保」禮遇，保障額最高可達200,000元。優惠先到先得，送完即止。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市充斥正面訊息，美國聯儲局連環減息，香港銀行亦順勢跟隨，直接降低買家的供樓負擔，釋放市場更多購買力；加上中美關稅戰暫告一段落，後市轉趨明朗，令買家入市信心進一步轉強，用家及投資者亦加快入市步伐。樓市交投持續升溫，一、二手皆旺，尤其是新盤市場，過去半年每月均錄逾1500宗一手成交，今年累積一手成交量暫已達17,500宗，早已超越去年全年成交量，料今年全年有望突破20,000宗，創一手新例後新高。最新登場的「柏景峰」，鄰近港鐵油塘站，坐擁港島東及九龍東雙CBD優勢，戶型以一房及二房單位為主，深得用家喜愛，亦是投資者的首選，昨日公布首張價單後，即時引起市場哄動，備受追捧，相信可掀起搶購熱潮。
中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥指，油塘近年一直急速發展，已成功轉型為新晉住宅區，多個新盤相繼落成及入伙，且擁鐵路概念，一直吸引一班年青買家進駐。事實上，油塘租賃成交持續暢旺，以入伙盤朗譽為例，入伙至今暫錄逾72宗租賃成交，平均實用呎租近50元，部份高見57元，租金回報率普遍逾3.5厘，穩定的租金回報吸引投資收租客入市，加上「柏景峰」完善的生活配套兼坐擁酒店式設計的大型會所，種種的優越條件料可吸引大量租客進駐，預料「柏景峰」租務回報可觀，勢成「市區鐵路收租王」，是投資者不容錯過的黃金機會。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。