柏景峰示範單位錄逾3000人次參觀 周六開始收票｜油塘新盤

田兆源表示，「柏景峰」示範單位開放迄今已錄得逾3,000人次參觀，客人主要來自九龍區，佔約50%。(鍾式明攝)

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」昨日(12日)起正式開放示範單位予公眾參觀，信和置業執行董事田兆源表示，開放迄今已錄得逾3,000人次參觀，客人主要來自九龍區，佔約50%；項目將於本周六(15日)起接受認購登記，部署短期內加推新一批單位應市。

田兆源透露，項目鄰近港鐵油塘站，不少客人睇中鄰近港島東及九龍東雙CBD，加上預計租務回報理想，考慮購入單位收租。當中投資客佔比約30%，另約70%則考慮自用。