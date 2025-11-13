熱門搜尋:
地產
2025-11-13 16:57:26

柏景峰示範單位錄逾3000人次參觀 周六開始收票｜油塘新盤

田兆源表示，「柏景峰」示範單位開放迄今已錄得逾3,000人次參觀，客人主要來自九龍區，佔約50%。(鍾式明攝)

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」昨日(12)起正式開放示範單位予公眾參觀，信和置業執行董事田兆源表示，開放迄今已錄得逾3,000人次參觀，客人主要來自九龍區，佔約50%；項目將於本周六(15)起接受認購登記，部署短期內加推新一批單位應市。

田兆源透露，項目鄰近港鐵油塘站，不少客人睇中鄰近港島東及九龍東雙CBD，加上預計租務回報理想，考慮購入單位收租。當中投資客佔比約30%，另約70%則考慮自用。

發展商今日(13)開放一房無改動示範單位，以第328C8室為藍本搭建，實用面積293方呎，一房連開放式廚房設計。單位層與層之間高度為3.3米。項目首張價單中涵蓋41伙一房單位，最低售價單位為3座6樓C7單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價423.64萬元，呎價14,459元；全數41伙折實售價低於460萬元，料備受年輕上車客、分支家庭及投資者追捧。

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。

即睇油塘柏景峰最新資訊 (House730)

