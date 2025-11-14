柏景峰示範單位｜293呎無改動一房 樓底高度3.3米空感十足(多圖有片)｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」設有一房無改動示範單位予公眾參觀，以第3座28樓C8室為藍本搭建，實用面積293方呎，一房連開放式廚房設計。

單位層與層之間高度為3.3米，空間感十足。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防偷窺視密碼鍵盤等多種功能。客飯廳採用複合木地板，長形開則，設落地玻璃窗趟門，更特意將單位露台及工作平台結合，實用面積達38方呎，住戶可更靈活運用露台及工作平台空間。