柏景峰示範單位｜293呎無改動一房 樓底高度3.3米空感十足(多圖有片)｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」設有一房無改動示範單位予公眾參觀，以第3座28樓C8室為藍本搭建，實用面積293方呎，一房連開放式廚房設計。
單位層與層之間高度為3.3米，空間感十足。大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防偷窺視密碼鍵盤等多種功能。客飯廳採用複合木地板，長形開則，設落地玻璃窗趟門，更特意將單位露台及工作平台結合，實用面積達38方呎，住戶可更靈活運用露台及工作平台空間。
⇊柏景峰第3座28樓C8室一房⇊
開放式廚房以曲尺形設計，設有上下兩組吊櫃及地櫃，並配備一系列Siemens家電，包括嵌入式微波燒烤爐、單門雪櫃、電磁爐、抽油煙機及洗衣乾衣機，設備一應俱全。
睡房同樣採用複合木地板，開則呈長方形，容易布局。住戶可善用高樓底優勢，將收納空間往上發展。單位內部分電插座配備USB Type A及Type C接口。浴室位於大門旁邊，採企缸設計。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。