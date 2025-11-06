熱門搜尋:
地產
2025-11-06 09:00:00

柏景峰示範單位｜431呎經改動連裝修兩房 現代英倫摩登感 (多圖有片)｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(5)首度開放兩房示範單位，為128A5單位經改動示範單位及無改動交樓標準示範單位

128A5單位——兩房經改動示範單位

實用面積431方呎，兩房連開放式廚房設計。單位以「現代英倫」為設計主題，採用大量弧線元素，增添單位現代摩登之感。客廳及飯廳的地面採用雲石鋪砌，閃閃發光的紋理襯托出奢華與時尚。

客廳及飯廳以米白色為主色調，牆面採用石紋護牆板，搭配古銅金色的金屬線條。飯廳擺放大理石餐桌及橘紅色餐椅，營造英式精緻感。客廳牆身改為鋼框玻璃隔間，增強空間及時尚感。附有扶手的沙發充滿玩味，並配襯特色圖案抱枕及圓形地毯，呼應設計理念。特意將單位露台及工作平台巧妙結合，實用面積達38方呎。寬敞的露台及工作平台設計，增加天然採光，住戶可更靈活運用露台及工作平台空間，放置茶几、露營椅及地毯，散發悠閒自在氛圍。

單位大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防偷窺密碼鍵盤等多種功能，住客可盡享家居安全與便捷。玄關附設嵌入式鞋櫃，收納空間充足，中空位置設有裝飾鏡櫃，既實用又時尚。單位內部分電插座配備USB Type AType C接口，方便貼心。

開放式廚房廚櫃以米色為主調，並提供一系列國際品牌家電，包括Siemens的嵌入式微波燒烤爐、雙門雪櫃、電磁爐、抽油煙機及洗衣乾衣機，讓住戶輕鬆享受烹飪之樂。

主人房採用淺金色牆紙，搭配現代藝術裝飾及掛畫，呼應現代英倫風格。床鋪以布藝為主，床邊置物架方便住戶放置生活用品。衣櫃則採用懸浮式設計，配有不銹鋼框架的玻璃櫃門，為住戶打造精緻的衣帽間。

設計師將另一間睡房作兒童房設計，以橡木色為主調，主題為動物及山巒，床邊設有特殊的山形飾面，充滿童趣。單位層與層之間高度為3.3米，設計師充分利用單位高樓底優勢，採用上床下櫃的設計，增加小孩活動及收納空間。

浴室的色調與整體風格一致，牆身採用白色雲石紋磁磚，配以石紋地磚，突顯時尚簡約風格。浴室配備浴缸，營造舒適愜意的私人空間。

柏景峰共設3座，提供748伙，戶型十分多元化，涵蓋開放式至三房，主打一房及二房單位，佔項目單位總數逾8成。

