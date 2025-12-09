柏景峰落實周六次輪發售150伙 折實價427.46萬起｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」原定上月28日進行第二輪銷售，因大埔宏福苑發生五級火災而宣布順延，剛上載最新銷售安排，落實本周六(13日)進行次輪銷售150伙。

該盤早前首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億元，不少大手客相繼入市購入單位作投資用途。是次次輪發售150伙全數為標準單位，包括29伙一房(開放式廚房)戶、119伙兩房(開放式廚房)戶，以及2伙三房一套(開放式廚房)加儲物室單位。以訂價計，今批單位市值逾10.2億元。