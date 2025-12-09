柏景峰落實周六次輪發售150伙 折實價427.46萬起｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」原定上月28日進行第二輪銷售，因大埔宏福苑發生五級火災而宣布順延，剛上載最新銷售安排，落實本周六(13日)進行次輪銷售150伙。
該盤早前首輪開售150伙幾近沽清，單日套現逾8.35億元，不少大手客相繼入市購入單位作投資用途。是次次輪發售150伙全數為標準單位，包括29伙一房(開放式廚房)戶、119伙兩房(開放式廚房)戶，以及2伙三房一套(開放式廚房)加儲物室單位。以訂價計，今批單位市值逾10.2億元。
若買家選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，150伙折實售價由427.46萬至950.72萬元，折實呎價介乎14,108元至16,448元。最低售價單位為3座8樓C7室，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價427.46萬元，呎價14,589元。
至於最低呎價單位為1座6樓A8室，實用面積375方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實售價529.04萬元，呎價14,108元。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。