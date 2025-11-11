柏景峰開價｜中原地產李玉祥：訂價較同區一手貨尾平近2成 勢可一Q清枱｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(11日)公佈首張價單，提供150伙，實用面積293至431方呎，折實售價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元。

中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，「柏景峰」首張價單全數售價低於660萬元，首張價單的平均折實呎價更創九龍市區新盤9年新低，實屬吸引，訂價亦較同區一手貨尾有近2成折讓，訂價進取，勢可一Q清枱。

事實上，油塘已成新晉住宅區，租金有價有市，近年吸引大批九龍灣及東九龍一帶的上班一族、專才，甚至鄰近大學分校的大專學生承租，租務交投穩健，區內新晉物業的每呎租金可逾50元，料「柏景峰」租金可看高一線，租金回報相當可觀。