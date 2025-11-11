柏景峰開價｜中原地產李玉祥：訂價較同區一手貨尾平近2成 勢可一Q清枱｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(11日)公佈首張價單，提供150伙，實用面積293至431方呎，折實售價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元。
中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，「柏景峰」首張價單全數售價低於660萬元，首張價單的平均折實呎價更創九龍市區新盤9年新低，實屬吸引，訂價亦較同區一手貨尾有近2成折讓，訂價進取，勢可一Q清枱。
事實上，油塘已成新晉住宅區，租金有價有市，近年吸引大批九龍灣及東九龍一帶的上班一族、專才，甚至鄰近大學分校的大專學生承租，租務交投穩健，區內新晉物業的每呎租金可逾50元，料「柏景峰」租金可看高一線，租金回報相當可觀。
折實均價比兩年前同區盤「親海駅」平3%
「柏景峰」首張價單的折實平均呎價14,588元，比兩年前長江實業集團(1113)同區「親海駅」的首批折實平均呎價14,997元低約3%。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。