熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-11-11 17:16:27

柏景峰開價｜中原地產李玉祥：訂價較同區一手貨尾平近2成 勢可一Q清枱｜油塘新盤

分享：
柏景峰開價｜中原地產李玉祥：訂價較同區一手貨尾平近2成 勢可一Q清枱｜油塘新盤

柏景峰開價｜中原地產李玉祥：訂價較同區一手貨尾平近2成 勢可一Q清枱｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(11)公佈首張價單，提供150伙，實用面積293431方呎，折實售價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元。

中原地產東南中九龍區高級營業董事李玉祥表示，「柏景峰」首張價單全數售價低於660萬元，首張價單的平均折實呎價更創九龍市區新盤9年新低，實屬吸引，訂價亦較同區一手貨尾有近2成折讓，訂價進取，勢可一Q清枱。

事實上，油塘已成新晉住宅區，租金有價有市，近年吸引大批九龍灣及東九龍一帶的上班一族、專才，甚至鄰近大學分校的大專學生承租，租務交投穩健，區內新晉物業的每呎租金可逾50元，料「柏景峰」租金可看高一線，租金回報相當可觀。

adblk5

折實均價比兩年前同區盤「親海駅」平3%

「柏景峰」首張價單折實平均呎價14,588比兩年前長江實業集團(1113)同區「親海駅」的首批折實平均呎價14,997元低約3%

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260300方呎；兩房設476伙，實用面積333445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027630日。

ADVERTISEMENT

ad