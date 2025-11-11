柏景峰開價｜首推150伙 折實售價423萬起｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘通風樓項目「柏景峰」，今日(11日)公佈首張價單，提供150伙，實用面積293至431方呎，折實售價423.64萬起，折實呎價13,513元起，折實平均呎價14,588元。

首張價單涵蓋41伙一房 (開放式廚房) 及109伙兩房 (開放式廚房) ，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價423.64萬至659.34萬元，折實呎價13,513元至15,298元。

以最高折扣優惠計算後，最低售價單位為3座6樓C7單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價423.64萬元，呎價14,459元； 最低呎價為1座6樓A9單位，實用面積370方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價499.97萬元，呎價 13,513元。