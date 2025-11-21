柏景峰開賣｜中原陳永傑：買家出席率達80% 用家為主 料首批150伙可順利沽清｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」今日(21日)進行首輪公開發售150伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目市場反應十分熱烈，中原地產買家出席率高達八成，客源以用家為主，佔約七成，大多屬本地客及九龍市區客；約三成屬長線投資者，相信被「柏景峰」高呎租、高回報所吸引，對項目投信心一票，加上項目首批單位的平均折實呎價創九龍市區新盤9年新低，相信首批單位今日可順利沽清。
陳永傑指，「柏景峰」成為「市區鐵路收租王」，因項目鄰近港鐵油塘站，擁鐵路概念，坐擁港島東及九龍東雙CBD優勢，加上戶型以一房及兩房單位為主，料可吸引大批租客進駐，穩定的租金回報吸引投資收租客入市。
他續指，低息環境下，新盤交投氣氛熱鬧，本月迄今暫錄得逾1,100宗一手成交，預全月可達2,300宗，有機會創今年按月新高。
「柏景峰」首輪銷售截收逾4,500票，超額認購逾29倍。開售的150伙全數為標準單位，包括27伙一房(開放式廚房)、120伙兩房(開放式廚房)、3伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價427.46萬元，呎價14,589元。最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價499.97萬元，呎價13,513元。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。