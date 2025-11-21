柏景峰開賣｜中原陳永傑：買家出席率達80% 用家為主 料首批150伙可順利沽清｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」今日(21日)進行首輪公開發售150伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目市場反應十分熱烈，中原地產買家出席率高達八成，客源以用家為主，佔約七成，大多屬本地客及九龍市區客；約三成屬長線投資者，相信被「柏景峰」高呎租、高回報所吸引，對項目投信心一票，加上項目首批單位的平均折實呎價創九龍市區新盤9年新低，相信首批單位今日可順利沽清。

陳永傑指，「柏景峰」成為「市區鐵路收租王」，因項目鄰近港鐵油塘站，擁鐵路概念，坐擁港島東及九龍東雙CBD優勢，加上戶型以一房及兩房單位為主，料可吸引大批租客進駐，穩定的租金回報吸引投資收租客入市。