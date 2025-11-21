柏景峰首輪獲同區客追捧 換樓客斥1200萬買2間｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」今日(21日)進行首輪公開發售150伙，大批準買約早上9時多在尖沙咀售樓處外排隊報到等候揀樓，場面熱鬧有序。截至約下午2時，共售出149伙，佔推售單位逾99%，單日套現逾8.35億元，幾近沽清，市場預計短期內加推新一批單位應市。
該盤獲得同區客捧場，買家梁先生表示，自己現居於油塘其中一個私人屋苑，是次斥約1,200萬元買入2伙兩房單位，計劃用作換樓自住之用。
另一位買家譚小姐稱，自己居住於「柏景峰」附近，認為價錢便宜，位置亦鄰近港鐵站，方便自己上班，是次斥約400多萬元買入1伙一房單位，計劃作為自住。
「柏景峰」首輪銷售截收逾4,500票，超額認購逾29倍。開售的150伙全數為標準單位，包括27伙一房(開放式廚房)、120伙兩房(開放式廚房)、3伙三房一套(開放式廚房)+儲物室。如選用120天付款計劃，扣除15%最高折扣優惠後，最低售價單位為3座6樓C8單位，實用面積293方呎，一房(開放式廚房)間隔，折實價427.46萬元，呎價14,589元。最低呎價單位為1座6樓A9單位，實用面積370方呎，兩房(開放式廚房)間隔，折實價499.97萬元，呎價13,513元。
「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。