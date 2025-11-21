柏景峰首輪錄9組大手客 共購入24伙 涉資逾1.4億｜油塘新盤

由信和置業(083)、資本策略地產(497)及港鐵(066)合作發展的油塘新盤「柏景峰」今日(21日)進行首輪公開發售150伙，市場反應熱烈，即日沽出149伙，佔推售單位逾99%，套現逾8.35億元，幾近沽清。 最大手擲逾 3911 萬連購 6 伙 發展商透露，項目錄得不少投資者入市個案，購入單位作收租之用，今日共錄得9組大手客，合共購入24伙，涉資金額逾1.4億元；當中最大手客斥逾3,911萬元連購6伙。 信置執行董事田兆源表示，感謝買家支持「柏景峰」，今日大部分買家為用家，佔逾七成半，另約兩成半為投資客。投資客看好項目位置優越，能吸引兩大CBD核心商業區九龍東及港島東的優質租客，加上項目優質用料及細心設計，市場預期日後呎租可達約60元，租務回報吸引接近4.5厘，故積極入市。

「柏景峰」共設3座住宅大樓，提供748伙，單位實用面積由269至578方呎。當中一房提供170伙，實用面積260至300方呎；兩房設476伙，實用面積333至445方呎；開放式單位涉68伙，實用面積269方呎；三房單位提供34伙，實用面積540至578方呎。該盤地下及1樓共設32個住宅停車位，預計關鍵日期2027年6月30日。