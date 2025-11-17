熱門搜尋:
地產
2025-11-17 21:30:00

柏瓏單日沽4伙 呎價最高逾1.6萬｜錦上路新盤

柏瓏單日沽4伙，單日套現逾3,970萬元。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」，今日(17)再沽4伙，2伙為房單位，2伙為房單位，單日套現逾3,970萬元。

其中，最高成交價為「柏瓏I」第318A3單位，實用面積745方呎，套連儲物室間隔，成交價1,166.85元，呎價15,662元。最高成交呎價為「柏瓏III」第52A2單位，實用面積561方呎，房連儲物房間隔，成交價913.26元，呎價16,279元。

「柏瓏」全部期數11月至今已沽出38伙，平均每日錄逾2宗成交。北都發展項目逐步落實，除元朗本區客人外，來自荃灣、屯門和東涌的買家比例明顯增加。據代理透露，柏瓏吸引不少目標為房或以上的家庭客人，其被同區少見的大型會所吸引，故進駐「柏瓏」。

adblk5

「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。「柏瓏III」由4座住宅大樓組成，為整個項目的第2期的1235座，提供680伙，戶型涵蓋一房至三房，不設特色單位，實用面積介乎339770方呎；當中一房及兩房合共設582伙，佔整體單位逾85%。今期未有提供住宅停車位，預計關鍵日期為2027430日。

即睇錦上路站柏瓏III最新資訊 (House730)

