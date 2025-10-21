柏瓏III加推82伙 微加價2%入場價509萬｜錦上路新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」反應熱烈，發展商最新加推第3張價單共82伙，輕微加價1至2%，全數為標準單位，包括8伙一房及74伙兩房，折實均價14,228元。
扣除最高16%折扣優惠後，折實售價509.04萬至788萬元，折實呎價13,119至15,481元。最低售價單位為5座11樓B5單位，實用面積353方呎，一房(開放式廚房)，折實價509.04萬元，折實呎價14,420元；最低呎價單位為2座1樓B8單位，實用面積461方呎，兩房(開放式廚房)，折實價604.8萬元，折實呎價13,119元。
前兩張價單提價3至3.6%
同時，發展商更新前兩張價單，其中10伙單位提價3至3.6%。以1座1樓B2單位為例，實用面積500方呎，原定價為828.6萬元，呎價16,572元，最新定價為858.5萬元，呎價17,170元，提價約3.6%。
「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。「柏瓏III」由4座住宅大樓組成，為整個項目的第2期的1、2、3及5座，提供680伙，戶型涵蓋一房至三房，不設特色單位，實用面積介乎339至770方呎；當中一房及兩房合共設582伙，佔整體單位逾85%。今期未有提供住宅停車位，預計關鍵日期為2027年4月30日。