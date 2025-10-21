熱門搜尋:
地產
2025-10-21 22:00:00

柏瓏III加推82伙 微加價2%入場價509萬｜錦上路新盤

柏瓏III加推82伙，輕微加價1至2%。

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」反應熱烈，發展商最新加推第3張價單共82伙，輕微加價12%，全數為標準單位，包括8房及74折實均價14,228

扣除最高16%折扣優惠後，折實售價509.04788萬元，折實呎價13,11915,481。最低售價單位為511B5單位，實用面積353方呎，(開放式廚房)，折實價509.04萬元，折實呎價14,420；最低呎價單位為21B8單位，實用面積461方呎，(開放式廚房)，折實價604.8萬元，折實呎價13,119元。

前兩張價單提價33.6%

同時，發展商更新前兩張價單，其中10伙單位提價33.6%。以11B2單位為例，實用面積500方呎，原定價為828.6萬元，呎價16,572元，最新定價為858.5萬元，呎價17,170元，提價約3.6%

「柏瓏」分為多期發展，合共提供2,200伙。「柏瓏III」由4座住宅大樓組成，為整個項目的第2期的1235座，提供680伙，戶型涵蓋一房至三房，不設特色單位，實用面積介乎339770方呎；當中一房及兩房合共設582伙，佔整體單位逾85%。今期未有提供住宅停車位，預計關鍵日期為2027430日。

