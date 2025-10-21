柏瓏III加推82伙 微加價2%入場價509萬｜錦上路新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」反應熱烈，發展商最新加推第3張價單共82伙，輕微加價1至2%，全數為標準單位，包括8伙一房及74伙兩房，折實均價14,228元。

扣除最高16%折扣優惠後，折實售價509.04萬至788萬元，折實呎價13,119至15,481元。最低售價單位為5座11樓B5單位，實用面積353方呎，一房(開放式廚房)，折實價509.04萬元，折實呎價14,420元；最低呎價單位為2座1樓B8單位，實用面積461方呎，兩房(開放式廚房)，折實價604.8萬元，折實呎價13,119元。