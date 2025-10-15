柏瓏III收2600票超額逾11倍 夥中原推置業優惠｜錦上路新盤

柏瓏III收2300票超額逾10倍 夥中原推置業優惠｜錦上路新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」反應熱烈，截止今日(15日)下午8時，項目累積收票逾2,600票，以已推出單位206伙計算，超額逾11倍。信和置業執行董事田兆源表示，入票人士不泛內地客，預計短期內將公佈銷售安排。 中原地產及中原按揭特別為「柏瓏 III」買家特設全新「柏瓏III GRAND MAYFAIR III」置優越按揭優惠，讓客戶享有最優惠按揭配套，輕鬆置業上會。中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃，讓客戶尊享多元化樓按優惠選擇，包括「低息定按優惠」及「高回贈H按優惠」。

「低息定按優惠」計劃之首三年或首五年之定息率為2.73%，其後按息低至P-1.75% (P現為5.125%)，與市場H按封頂息一致，按揭年期長達30年，按揭成數高達9成；客戶可享有現金回贈，另設綠色按揭獎賞，並提供短至兩年較具彈性之罰息期。王美鳳指出，此計劃之定息率較現時主要市場按息降低達0.645厘，供樓金額減少近8%，客戶等同可預先享有減息效果，減輕供款負擔；此外更可讓借款人在定息期內維持供款額不變之穩定性，有利制定預算及進行精確財務規劃。 「高回贈H按優惠」全期按息低至H+1.3%，封頂息保障低至P-2%（P現為5.375%），即實際按息現低至3.375%，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1.4%，另設綠色按揭獎賞，有助減輕買家置業初期開支。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，戶口存息與按息一致現為3.375%，高存息3.375%之回報明顯高於一般市場定期存息水平，而且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息達到理想慳息效果。此計劃之按揭成數同樣高達9成，還款期長達30年。

王美鳳表示，上述兩個計劃各具優勢，讓客戶可有更多元化按揭選擇，相信可為「柏瓏 III」買家提供具吸引力按揭配套，客戶可選擇透過按保計劃申請高達9成按揭，以「柏瓏 III」首張價單一房折實入場價為466.6萬元計，即低至一成基本首期46萬多元，且按揭年期可長達30年，即可輕鬆進駐「柏瓏 III」。

料「柏瓏 III 」 租金回報近 4 厘 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「柏瓏III」中原客戶當中，用家佔約7成，並尤其受到家庭上車客及年輕客垂青。另佔約3成客人為收租投資客。參考入伙不久的1、2期租務表現，預計「柏瓏III」落成後呎租平均可達40元水平，租金回報料近4厘。

市況方面，陳永傑表示，整體樓市持續暢旺，發展商把握旺市積極推盤，開價保持克制，令市場焦點及購買力聚焦於一手市場，本月一手成交暫錄逾690宗，貨尾銷情亦理想。近日美國對華關稅政策反覆，令股票市場出現波動，資金流入物業市場避險，相信有助樓市進一步回暖，加上美國年內有機會繼續減息，低息環境有利樓市，「供平過租」現象更加普遍，刺激用家及投資者加快入市，預計上車盤成交將更加活躍，預計10月全月一手成交可達2,500宗，將連續9個月錄得逾千宗水平。