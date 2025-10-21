柏瓏III開賣｜今首輪發售138伙 中原：4至5組大手客出席｜錦上路新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、中國海外(688)及港鐵(066)合作發展的港鐵錦上路站「柏瓏」第2期「柏瓏III」今日(21日)首輪價單發售138伙。中原地產新界西高級資深營業董事陳忠浩表示，「柏瓏III」坐落錦上路站，交通四通八達，同時受惠政府加快推進北部都會區及北環綫發展，前景相當亮麗。隨著項目以吸引價推出，成功吸引大批用家及投資者追捧，今天正式首輪開賣，買家踴躍出席揀樓，預計銷情理想，可即日沽清。相信發展商會乘勢短期內加推應市。

陳忠浩表示，項目主打一房及兩房單位，切合年輕上車客及家庭，以及長線收租客的需求。今日出席的中原客人當中，用家佔70%至75%，投資客佔約25%至30%。參考入伙不久的「柏瓏I」及「柏瓏II」的租務表現，預計「柏瓏III」日後呎租超過40元，租金回報料近4厘。該行今天錄得4至5組大手客人出席，其中一組大手客打算斥資約1,700萬至1,800萬元購入3伙作收租用途。

後市方面，陳忠浩表示，10月份截至昨天，一手市場暫錄約1,019宗成交，上周五(17日)公布的最新中原城市領先指數創一年多新高，市場看好美國本月底再次減息，而外圍地緣政治及經濟環境波動，令物業發揮避險作用。新盤積極登場，開價亦保持克制，樓市氣氛暢旺；預計10月全月一手成交可達2,000宗水平。今年來一手成交量累積錄約16,000宗，已超越去年全年成交量，預料今年全年一手宗有機會達20,000宗，創6年新高。