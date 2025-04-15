柏蔚森三房海景樓王1217萬沽 呎價逾2.1萬 同類戶餘最後1伙｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」今天(15日)售出AZURE FOREST樓王單位，為第1座11樓C室，實用面積579方呎，三房一套加儲物室連洗手間間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價1,217.8萬元，呎價21,033元。發展商指，項目海景樓王單位深受市場追捧，同類戶僅餘最後1伙(2樓C室)待沽。

據代理透露，買家喜愛單位客廳及3個睡房同向，均享前席開揚遊艇海景。另設有自家研發MAGIC HANGER，自家設計兩組晾衣桿可放置於不同位置，充分利用每寸空間，美觀和實用俱備，迎合買家所需。獨立梗廚內配備歐洲名牌爐具，設寬趟工作檯面兼同享海景。主人睡房更設L型廣角景觀窗，放置雙人床後仍可三邊落床。買家透露追捧新世界品牌，鐘情全港獨有森林浴住宅主題及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，故參觀示範單位後即入市。