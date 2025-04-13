柏蔚森兩房近654萬沽 辦復活節奇趣「森」悅工作坊｜啟德新盤

柏蔚森系列自開售以來累售548伙，套現逾37.5億元。

適逢復活節臨近，「柏蔚森」今天在九龍灣展銷廳舉辦復活節奇趣「森」悅工作坊，活動內容包括製作擴香浮遊花瓶和復活兔蠟燭，特別邀請了NEW WORLD CLUB的尊貴客戶家庭參與。為配合「柏蔚森」全港首個森林浴住宅設計主題，在專業導師的指導下，透過有趣且互動的方式，參加者親手製作了一系列以「森林浴」為主題的復活節飾品，與項目的獨有建築設計理念相呼應。家長和孩子們共同投入，展現了「工匠精神」，激發了小朋友的創意潛能。現場氣氛融洽，沉浸在森林浴的氛圍中，共同慶祝復活節，享受節日的歡樂。

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列銷情持續熾熱，今日(13日)售出 VICTORIA FOREST第3座5樓D室，實用面積396方呎，兩房間隔 ，享內園森林浴池景，售價653.9萬元，呎價16,513元。

累售 548 伙 吸金逾 37.5 億

作為2024年啟德跑道區銷量最高的新盤，「柏蔚森」特意獻上「維港煙花限時禮遇」，凡於今年3月2日至2025年4月30日期間購買發展項目相關期數之相關指明住宅物業，最高可獲贈價值12.8萬元售價折扣優惠。

受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，將於「柏蔚森」前方新增車站，並以「雙創新」方式提速招標，「柏蔚森」系列自開售以來累售548伙，套現逾37.5億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，並創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。