柏蔚森周末兩日速沽31伙 最大手買家擲逾3800萬掃5伙｜啟德新盤

「柏蔚森」系列銷情熾熱，周末兩日(5及6日)再連售出31伙，並錄得多組大手客入市。

啟德區成為新盤市場焦點，加上減息及股市暢旺利好因素，刺激該區新盤銷情。由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」系列銷情熾熱，繼上周五(4日)沽出17伙後，周末兩日(5及6日)再連售出31伙，並錄得多組大手客入市，當中最大手買家斥資逾3,800萬元購入5伙海景兩房投資。

周末期間成交單位包括第5座15樓C室，實用面積560方呎，三房一套間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價1,141.7萬元，呎價20,388元。據悉，買家看好啟德跑道區發展，啟德智慧綠色集體運輸系統將提速推展，擬壓縮程序以加快項目進度，令啟德跑道區交通更方便。而啟德體育園預計可於今年年底前竣工，啟德零售館料12月開業，令整個啟德跑道生活圈配套更完善。