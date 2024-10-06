柏蔚森周末兩日速沽31伙 最大手買家擲逾3800萬掃5伙｜啟德新盤

啟德區成為新盤市場焦點，加上減息及股市暢旺利好因素，刺激該區新盤銷情。由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」系列銷情熾熱，繼上周五(4日)沽出17伙後，周末兩日(5及6日)再連售出31伙，並錄得多組大手客入市，當中最大手買家斥資逾3,800萬元購入5伙海景兩房投資。
周末期間成交單位包括第5座15樓C室，實用面積560方呎，三房一套間隔，享開揚前席遊艇海景，成交價1,141.7萬元，呎價20,388元。據悉，買家看好啟德跑道區發展，啟德智慧綠色集體運輸系統將提速推展，擬壓縮程序以加快項目進度，令啟德跑道區交通更方便。而啟德體育園預計可於今年年底前竣工，啟德零售館料12月開業，令整個啟德跑道生活圈配套更完善。
另外，買家透露喜愛項目罕有三面環海，享前席開揚廣闊遊艇海景或維港景色；加上鍾情全港獨有森林浴住宅主題及新世界的十大發明(專利、註冊及匠心設計)，故比較啟德其他新盤後即入市。
不足一周速沽66伙 套現逾4億
發展商表示，踏入10月份，「柏蔚森」系列不足一周即速沽66伙，套現逾4億元，可見優質海景單位深受市場追捧。至於項目開售約兩個月共售出399伙，套現近27億元，為今年啟德區銷量冠軍。
「柏蔚森II」提供750伙，由第2座及第3座組成，單位實用面積介乎262至451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%。項目設有81個車位，住戶與車位比例為9.3比1，即約10戶爭1個車位；預計關鍵日期為2025年8月31日。