柏蔚森周末沽4伙 內地客斥785萬買兩房戶｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，銷情持續熾熱，自現樓以來已火速售出91伙，套現逾6.8億元。周末再售出4伙️，套現逾3,000萬元。

其中「柏蔚森II」第3座19樓P單位，享開揚維港海景，實用面積383方呎，屬兩房設計，成交價785.3萬元，呎價20,504元。

據了解，內地買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，尤其鍾情項目全港獨有以森林浴為主題之園林會所「Forest Pavilion」，佔地逾76,000方呎，共分5大主題區，提供50項多元化設施，同區罕有。同時追捧新世界品牌及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，購入單位作自住。