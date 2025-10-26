熱門搜尋:
地產
2025-10-26 21:48:01

柏蔚森周末沽4伙 內地客斥785萬買兩房戶｜啟德新盤

柏蔚森周末沽4伙 內地客斥785萬買兩房戶｜啟德新盤

柏蔚森周末沽4伙，套現逾3,000萬元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」系列，銷情持續熾熱，自現樓以來已火速售出91伙，套現逾6.8億元。周末再售出4伙️，套現逾3,000

其中「柏蔚森II」第319P單位，享開揚維港海景，實用面積383方呎，屬房設計，成交價785.3萬元，呎價20,504

據了解，內地買家參觀現樓示範單位及會所後，認為較啟德其他新盤優勝，尤其鍾情項目全港獨有以森林浴為主題之園林會所「Forest Pavilion」，佔地逾76,000方呎，共分5大主題區，提供50項多元化設施，同區罕有。同時追捧新世界品牌及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，購入單位作自住。

全港首個親子森林浴體驗

今日(26)在「柏蔚森」現樓舉辦PAVILIA COLLECTION全港首個親子森林浴活動「森林密語」，特別邀請了NEW WORLD CLUB的尊貴家庭客戶參加。

是次「森林浴」體驗由擁有豐富經驗的自然及森林療癒嚮導及計劃協會認可森林療癒嚮導Janet 帶領參加者進行一場沉浸式靜心森林浴之旅，引領一眾參加者與項目園林互動，卸下繃緊的生活束縛，喚醒參加者的感官，感受大自然的療癒力量。

同場貼心準備專屬雪糕車，為迎合項目設計主題，特別調製柏蔚森限定手工雪糕口味「蜂蜜檸檬」，讓現場參觀人士多重感官體驗森林浴。

「柏蔚森」系列自開售以來累售748伙，套現逾52億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市

