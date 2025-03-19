柏蔚森海景三房樓王1469萬沽 呎價2.2萬｜啟德新盤

受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，將於「柏蔚森」前方新增車站，並以「雙創新」方式 提速招標，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」今日(19日)售出 AZURE FOREST 第1座11樓A室，實用面積666方呎，三房一套加儲物室連洗手間間隔，享開揚前席遊艇海景，售價1,469.8萬元，呎價22,069元，創今年項目成交樓價及呎價新高。
據代理透露，買家喜愛單位客廳及3個睡房同向，均享有前席開揚廣闊遊艇海景。客飯廳長達5.15米，闊達2.8米，層與層高度最高可達3.2米，空間感十足；另設有MAGIC HANGER，自家設計2組晾衣桿可放置於不同位置，充分利用每寸空間，美觀和實用俱備，迎合買家所需。
獨立梗廚內配備歐洲名牌爐具，設L型寬趟工作檯面兼同享海景。主人睡房更設L型廣角景觀窗，放置雙人床後仍可三邊落床。買家透露追捧新世界品牌，鐘情全港獨有森林浴住宅主題及新世界十大發明(專利、註冊及匠心設計)，故參觀示範單位後即入市。
「柏蔚森」系列自開售以來累售536伙，套現逾36.5億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。項目設「精選單位限時禮遇」，買方凡於即日至2025年4月30日期間購買發展項目相關期數的相關指明住宅物業，可獲贈額外4%售價折扣。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。