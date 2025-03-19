柏蔚森海景三房樓王1469萬沽 呎價2.2萬｜啟德新盤

受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，將於「柏蔚森」前方新增車站，並以「雙創新」方式 提速招標，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」今日(19日)售出 AZURE FOREST 第1座11樓A室，實用面積666方呎，三房一套加儲物室連洗手間間隔，享開揚前席遊艇海景，售價1,469.8萬元，呎價22,069元，創今年項目成交樓價及呎價新高。

據代理透露，買家喜愛單位客廳及3個睡房同向，均享有前席開揚廣闊遊艇海景。客飯廳長達5.15米，闊達2.8米，層與層高度最高可達3.2米，空間感十足；另設有MAGIC HANGER，自家設計2組晾衣桿可放置於不同位置，充分利用每寸空間，美觀和實用俱備，迎合買家所需。