柏蔚森系列單日沽6伙 吸金逾4100萬｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森III」昨日展開新一輪銷售，即日沽出6伙，套現逾4,100萬元；當中Azure Forest樓王第1座15樓C室，實用面積579方呎，三房一套間隔，享前席遊艇海景，成交價1,247萬元，呎價21,537元。

據悉，買家喜愛單位客廳及3間睡房同向，均飽覽前席開揚廣闊遊艇海景；比較啟德其他新盤後即入市。發展商表示，項目開售一個多月共售出323伙，佔可售單位近71%，套現逾22.2億元，創撤辣後啟德區最暢銷新盤記錄。

該盤早前推出中秋限時優惠，買家於本月7日至下月6日期間購買單位，可享2.8萬元的中秋優惠。另由即日(4日)起至本月18日，「柏蔚森」於九龍灣展銷廳舉辦森林探月中秋祭「猜燈謎」活動，每道猜題均與項目主題「森林浴」有關，中獎者可獲得香港君悅酒店月餅乙份。此外，「柏蔚森」將聯同新世界系內New World ELITE 及NEW WORLD CLUB 舉辦 VIP專屬「中秋月餅造型手工皂工作坊」及「中秋花燈工作坊」。