柏蔚森連售3伙兩房 全盤賣出535伙 吸金逾36億｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，將於其前方新增車站，並以「雙創新」方式提速招標，該盤最新單日沽出4伙兩房單位，當中包括VICTORIA FOREST第3座9樓A室，實用面積451方呎，享前席遊艇海景，成交價834.7萬元，呎價約18,508元。
另外，HARBOUR FOREST 第2座8樓N室，實用面積403方呎，兩房間隔，享正南維港海景，以716.2萬元售出，呎價約17,772元。
發展商表示，「柏蔚森」系列自開售以來累售535伙，套現逾36.4億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。
精選單位限時禮遇可獲贈4%售價折扣
「柏蔚森」特為買家送上「精選單位限時禮遇」，買方凡於即日至2025年4月30日期間購買發展項目相關期數的相關指明住宅物業，可獲贈額外4%售價折扣。入場單位為HARBOUR FOREST 第2座3樓B室，實用面積389方呎，兩房間隔，折實價以價單總折扣優惠18%及「精選單位限時禮遇」額外4%折扣優惠計算，折實售價641.4萬元，折實呎價約16,488元。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。