柏蔚森連售3伙兩房 全盤賣出535伙 吸金逾36億｜啟德新盤

「柏蔚森」系列自開售以來累售535伙，套現逾36.4億元。

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」受惠「啟德智慧綠色集體運輸系統」最新優化方案，將於其前方新增車站，並以「雙創新」方式提速招標，該盤最新單日沽出4伙兩房單位，當中包括VICTORIA FOREST第3座9樓A室，實用面積451方呎，享前席遊艇海景，成交價834.7萬元，呎價約18,508元。

另外，HARBOUR FOREST 第2座8樓N室，實用面積403方呎，兩房間隔，享正南維港海景，以716.2萬元售出，呎價約17,772元。

發展商表示，「柏蔚森」系列自開售以來累售535伙，套現逾36.4億元，當中錄得不少大手投資客及外籍買家入市，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。