柏蔚森開售一個多月累售328伙 計劃加推維港海景單位｜啟德新盤

柏蔚森開售一個多月共售出328伙，佔可售單位近72%，套現逾22.5億元，創撤辣後啟德區最暢銷新盤記錄。

發展商表示，項目開售一個多月共售出328伙，佔可售單位近72%，套現逾22.5億元，創撤辣後啟德區最暢銷新盤記錄。自限時中秋優惠生效後，銷情持續向好，其中「柏蔚森III」海景樓王AZURE FOREST最受買家追捧，大部分單位享罕有正南維港海景或開揚遊艇海景，因此計劃稍後加推維港海景單位，以回應市場需求。

成交單位包括第1座12樓G室，兩房間隔，實用面積395方呎，以686.4萬元售出，呎價17,377元。另一伙為第1座6樓F室，兩房間隔，實用面積382方呎，成交價655.7萬元，呎價17,165元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德「柏蔚森」系列銷情持續，過去周末連沽2伙樓王AZURE FOREST單位，該2伙兩房均享向南維港景緻，可見維港海景兩房深受市場追捧。

此外，市場預期美國減息周期將至，置業信心進一步轉強。加上租金指數創5年新高，減息有利推動更多用家轉租為買。現時同區兩房租金平均約2.2萬元水平，以「柏蔚森」兩房單位入場價約646萬元，並以七成按揭計算為例，現時每月供款已經低過租金，若未來利息下調，「供平過租」將更明顯。現時啟德跑道住宅區最低入場價為「柏蔚森III」，折實售價(計及中秋限時禮遇)為459.8萬元。

「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。