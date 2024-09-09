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地產
2024-09-09 19:00:15

柏蔚森3日速沽9伙 一房呎價高見1.9萬｜新盤成交

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柏蔚森3日速沽9伙 一房呎價高見1.9萬｜新盤成交

柏蔚森開售一個多月共售出326伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.4億元。

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啟德新盤成一手市場焦點，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森」系列銷情持續，三日速沽9伙，共套現近6,000萬元。

項目今日(9)連沽兩伙海景樓王AZURE FOREST單位，包括第129J室，實用面積261方呎，一房間隔，享前席遊艇海景，售價497萬元，呎價約19,042元，深受市場追捧，可售海景J室已全數沽清。另第116F室，實用面積382方呎，兩房間隔，享向南維港景緻，以680.9萬元售出，呎價17,825元。

項目開售至今累沽326

買家透露，喜愛項目罕有三面環海，尤其「柏蔚森III」海景樓王AZURE FOREST為現時全啟德住宅區最前端的一座臨海大樓，享更開揚及多角度海景，故比較啟德其他新盤後即入市。

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據悉，項目開售一個多月共售出326伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.4億元，創下撤辣後啟德區最暢銷新盤記錄。

「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。

即睇啟德柏蔚森III最新資訊 (House730)

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