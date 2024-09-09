柏蔚森3日速沽9伙 一房呎價高見1.9萬｜新盤成交

柏蔚森開售一個多月共售出326伙，佔可售單位逾71%，套現逾22.4億元。

啟德新盤成一手市場焦點，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德海灣半島PARK PENINSULA新盤「柏蔚森」系列銷情持續，三日速沽9伙，共套現近6,000萬元。

項目今日(9日)連沽兩伙海景樓王AZURE FOREST單位，包括第1座29樓J室，實用面積261方呎，一房間隔，享前席遊艇海景，售價497萬元，呎價約19,042元，深受市場追捧，可售海景J室已全數沽清。另第1座16樓F室，實用面積382方呎，兩房間隔，享向南維港景緻，以680.9萬元售出，呎價17,825元。

項目開售至今累沽 326 伙

買家透露，喜愛項目罕有三面環海，尤其「柏蔚森III」海景樓王AZURE FOREST為現時全啟德住宅區最前端的一座臨海大樓，享更開揚及多角度海景，故比較啟德其他新盤後即入市。