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2024-06-27 14:56:47

柏蔚森I上樓書 主打兩房 短期內公布首張價單｜啟德新盤

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柏蔚森I上樓書 主打兩房 短期內公布首張價單｜啟德新盤

「柏蔚森I」正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，提供291伙。(陳奕釗攝)

啟德跑道區新盤加快推盤部署，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」今日(27)正式上載售樓說明書至一手住宅物業銷售網，提供291伙，由第5座及第6座組成，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234560方呎。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目擬短期內開放示範單位及開價，首張價單料涵蓋各類戶型，定價將參考啟德跑道區臨海新盤，最快7月開售。

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何家欣續指，項目主打兩房佔到七成，涉及205伙，標準兩房佔182伙，實用面積由374400方呎，另設23伙兩房連書房單位，實用面積469方呎，分布於第5座及第6座，部分外望九龍灣遊艇海景或維多利亞港海景。一房僅提供28伙，實用面積由272288方呎，均位於第6座，外望會所泳池景；三房涉及46伙，實用面積由512560方呎，均位於第5座，外望九龍灣遊艇海景。另提供12伙特色單位，實用面積由234560方呎。

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遠東發展地產總裁方文昌表示，撤辣後市場交投顯著增加，啟德區成焦點錄得約850宗成交，總成交金額逾170億元。

「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I率先推售，涉及291伙。

即睇啟德柏蔚森I最新資訊 (House730)

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