柏蔚森I下周開放示範單位 有機會同周開價｜啟德新盤

啟德新盤積極展開軟銷。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」今日(28日)公布最新部署，新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目將於下周開放示範單位，有機會同周開價，首張價單料主推兩房，亦涵蓋各戶型。
她續指，項目自昨日(27日)上載樓書後吸引市場關注，兩日舉辦近30場代理簡介會，當中380方呎標準兩房反應尤為熱烈，預料對租客用家及投資者具吸引力。
遠東發展營業及市務總經理陳富強補充，「柏蔚森I」是次設有3個示範單位，戶型包括一房、兩房及三房套，料7月上旬開放予公眾參觀，隨後展開推售。
項目配備逾10項專利設計
新世界發展項目管理部項目總監葉康明指，「柏蔚森I」配備逾10項新世界發展專利設計，包括兩房開放式廚房，設有安裝於抽油煙機後的電動升降儲物櫃，可放置高身調味料；部分單位露台及工作平台配備洗衣乾衣機，並預留空間放置小型家電，更設有防雨趟閘，另備有兩組可收縮式晾衣杆。
他續指，浴室的多功能鏡櫃採用雙插座設計，配備USB插頭，更預留空間放置風筒等小型家電用品，旁邊另設MIRROPHONE，可放置手機享擴音功能。單位大門配備專利三合一智能門鎖，住戶可以利用指紋掃描、門匙或應用程式3種方式解鎖。全部單位內設ARTISCABINET，可放置鞋、雨傘及個人物品等。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I」率先推售，涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。