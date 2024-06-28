柏蔚森I下周開放示範單位 有機會同周開價｜啟德新盤

何家欣(中)表示，項目將於下周開放示範單位，有機會同周開價，首張價單料主推兩房，亦涵蓋各戶型。

啟德新盤積極展開軟銷。新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」今日(28日)公布最新部署，新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，項目將於下周開放示範單位，有機會同周開價，首張價單料主推兩房，亦涵蓋各戶型。

她續指，項目自昨日(27日)上載樓書後吸引市場關注，兩日舉辦近30場代理簡介會，當中380方呎標準兩房反應尤為熱烈，預料對租客用家及投資者具吸引力。

遠東發展營業及市務總經理陳富強補充，「柏蔚森I」是次設有3個示範單位，戶型包括一房、兩房及三房套，料7月上旬開放予公眾參觀，隨後展開推售。