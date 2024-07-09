柏蔚森I加推60伙 折實價415.6萬起 周六首賣201伙｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」周二(9日)加推第3號價單，涉及60伙，維持最高折扣18%，折實售價415.6萬元起，折實平均呎價18,469元，較上張2號價單17,594元高約5%。 據價單顯示，該批單位價單實用面積由236至560方呎，定價由506.9萬至1,368.4萬元，呎價由19,681元至25,136元。扣除最高折扣18%後，單位折實售價由415.6萬至1,122萬元，折實呎價由16,138元至20,612元。入場單位為第6座2樓H室，實用面積251方呎，連28方呎平台，一房間隔，折實售價415.6萬元，折實呎價16,560元。

發展商同步上載銷售安排，將於本周六(13日)展開首輪銷售201伙，當中198伙以價單形式出售，餘下3伙則以招標形式發售。 據銷售安排顯示，當日將分為S、A及B組三節發售單位，S組買家必須購買不少於3伙及不多於9伙，當中至少一半或以上須為屬該節的三房、兩房連書房及/或兩房單位。至於A組買家必須購買最少1伙或不多於3伙屬該節特選單位；而B組買家必須購買最少1伙及最多2伙。