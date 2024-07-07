柏蔚森I加推82伙 一房折實價391.5萬起｜啟德新盤

啟德新盤對外開放示位當日趁勢加推，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」周六(6日)原價加推第2張價單，涉及82伙，涵蓋8伙三房，59伙兩房及15伙一房，折實售價391.5萬元起，折實呎價16,134元起，折實平均呎價17,594元，較首張價單的17,188元高約2%。
據價單顯示，該批單位價單實用面積由236至560方呎，定價由477.5萬至1,326.7萬元，呎價由19,678元至24,350元，扣除最高折扣18%後，折實售價由391.5萬至1,087.8萬元，折實呎價由16,134元至19,965元。
呎價最低1.61萬
是批售價最低單位為6座2樓P室，一房間隔，實用面積236方呎，外連30方呎平台，折實售價391.5萬元，折實呎價16,589元；呎價最低單位為6座3樓M室及N室，實用面積276方呎，均屬一房間隔，折實售價445.3萬元，折實呎價16,134元。
「柏蔚森I」首個周末對外開放項目示範單位，截止昨日下午2時，短短數小時已錄得逾3,000人參觀人數，當中包括投資者、港漂人才及本地租客用家，市場反應熱烈。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。