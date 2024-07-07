柏蔚森I加推82伙 一房折實價391.5萬起｜啟德新盤

啟德新盤對外開放示位當日趁勢加推，由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」周六(6日)原價加推第2張價單，涉及82伙，涵蓋8伙三房，59伙兩房及15伙一房，折實售價391.5萬元起，折實呎價16,134元起，折實平均呎價17,594元，較首張價單的17,188元高約2%。

據價單顯示，該批單位價單實用面積由236至560方呎，定價由477.5萬至1,326.7萬元，呎價由19,678元至24,350元，扣除最高折扣18%後，折實售價由391.5萬至1,087.8萬元，折實呎價由16,134元至19,965元。