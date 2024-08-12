柏蔚森I周五推售65伙 折實最平714.3萬｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」銷情持續，今日(12日)公布最新銷售安排，推出65伙於周五 (16日)以先到先得方式作次輪推售，扣除最高折扣18%後，折實售價714.3萬元起，折實呎價16,919元起，折實平均呎價20,130元。
發展商指，該批單位包括15伙三房、50伙兩房，價單定價由871.2萬至1511.3萬元，呎價介乎20,635元至26,988元。扣除最高折扣18%後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價介乎16,919元至22,129元。以定價計，次輪發售單位市值約5.6億元。
柏蔚森系列累沽290伙
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，美國聯儲局發出清晰減息訊號，預期市場將進入減息周期，減息將利好港樓市氣氛，料刺激成交量，過去兩周亦見有柏蔚森買家加快入市。
據悉，「柏蔚森」整個系列共售出290伙，佔可售單位約81%，套現逾19.8億元，剛過去周末兩日亦連沽2伙，錄得新加坡買家購入「柏蔚森III」兩房單位。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。