柏蔚森I周五推售65伙 折實最平714.3萬｜啟德新盤

「柏蔚森I」推出65伙於周五 (16日)以先到先得方式作次輪推售，扣除最高折扣18%後，折實售價714.3萬元起，折實呎價16,919元起，折實平均呎價20,130元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」銷情持續，今日(12日)公布最新銷售安排，推出65伙於周五 (16日)以先到先得方式作次輪推售，扣除最高折扣18%後，折實售價714.3萬元起，折實呎價16,919元起，折實平均呎價20,130元。

發展商指，該批單位包括15伙三房、50伙兩房，價單定價由871.2萬至1511.3萬元，呎價介乎20,635元至26,988元。扣除最高折扣18%後，折實售價由714.3萬至1,239.2萬元，折實呎價介乎16,919元至22,129元。以定價計，次輪發售單位市值約5.6億元。