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地產
2024-07-05 14:19:55

柏蔚森I周六起對外開放示位及收票 不排除周末加推｜啟德新盤

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柏蔚森I周六起對外開放示位及收票 不排除周末加推｜啟德新盤

方文昌(左二)表示，視乎市場反應，項目不排除本周末加推。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨日(5)公布首張價單後查詢熱烈，部署於周六(6日)起正式開放示範單位予公眾參觀並同步展開收票，遠東發展地產總裁方文昌表示，視乎市場反應，項目不排除本周末加推。

新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，撤辣後投資成本大幅降低，投資者積極入市，啟德區租務需求跑贏全港。是次特推出嶄新付款計劃「匠心租務安排」，若買家選用150天優惠付款計劃，可獲發展商提供租務安排，租賃期為期兩年，年度租金為成交金額3.5%，租金每半年繳付一次，將由新世界旗下公司為買家提供指定租客，由收樓起開始收租，無免租期及空置期。

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新世界營業及市務(特別項目)副總經理陳冬陽補充，選用該計劃買家最高可享定價16%折扣，以59B室為例，實用面積374方呎，兩房間隔，折實價754.4萬元，以每年租金3.5%計算，每月租金約2.2萬元，兩年租金收入約52.8萬元，呎租約59元。

展銷廳周末上午10時起開放

新世界營業及市務(特別項目)副總經理楊境豪稱，為回應市場需求，「柏蔚森I」展銷廳將於本周六及周日(6日及7)提早至上午10時開放示範單位予公眾參觀，並同步開始收票。另外，項目將於周末安排5條免費穿梭巴士來往港九新界接載市民前往售樓處，停靠點鄰近港鐵將軍澳站、紅磡站、奧運站、北角站及荃灣站，運營時間由中午12時至下午6時，每45分鐘一班。

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中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德區租務需求旺盛，連續幾月每月錄得逾100宗租賃成交，6月錄得200宗成交，現時呎租約50元至60元，料接下來兩月每月可錄230250宗成交，該區租客以專才為主，包括醫護人員，政府公務員以及金融人士等。

「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。

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