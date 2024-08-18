柏蔚森I單日沽6伙 三房成交呎價逾2萬｜啟德新盤

「柏蔚森」整個系列開售約一個月，累沽299伙，佔可售單位逾70%，套現逾20億元。(資料圖片)

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」上周五(16日)展開次輪銷售，據成交紀錄冊顯示，即日售出6伙，成交價由714.3萬至1,038.6萬元，合共涉資約4,910萬元。當中成交價最高為第5座16樓A室，實用面積512方呎，三房間隔，以1,038.6萬元售出，呎價約20,285元。

一個月累售近 300 伙 吸金逾 20 億

「柏蔚森」整個系列開售約一個月，累沽299伙，佔可售單位逾70%，套現逾20億元，成為今年暑期「吸金王」，深受用家及投資者歡迎，其中即供比例逾七成。另外，市場憧憬美國快將減息有利樓市發展，推動更多用家轉租為買，買家有機會加快入市。