柏蔚森I單日沽6伙 三房成交呎價逾2萬｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」上周五(16日)展開次輪銷售，據成交紀錄冊顯示，即日售出6伙，成交價由714.3萬至1,038.6萬元，合共涉資約4,910萬元。當中成交價最高為第5座16樓A室，實用面積512方呎，三房間隔，以1,038.6萬元售出，呎價約20,285元。
一個月累售近300伙 吸金逾20億
「柏蔚森」整個系列開售約一個月，累沽299伙，佔可售單位逾70%，套現逾20億元，成為今年暑期「吸金王」，深受用家及投資者歡迎，其中即供比例逾七成。另外，市場憧憬美國快將減息有利樓市發展，推動更多用家轉租為買，買家有機會加快入市。
發展商表示，「柏蔚森」除受本地買家喜愛外，亦深受外藉買家歡迎，買家人士多元化。另當中不少買家都特別鍾情海景優質單位及看好啟德住宅區潛力，而第6座「FOREST MANSION」為啟德跑道住宅區前席臨海低密度住宅，該座迄今累售單位總數逾八成，備受買家追捧。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。