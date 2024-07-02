柏蔚森I示範單位｜385呎兩房無走廊設計 專利室內設備便利生活(多圖有片)｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」延續PAVILIA COLLECTION系列港島半山豪宅品味，單位獨特貼心設計巧思。新世界發展專利及註冊設計，融合便利與風格，充分利用每寸空間，提升住戶的生活品質。
該盤設有1個連家具示範單位，以第6座6樓G室為藍本搭建，實用面積385方呎，兩房間隔，層與層之間的高度達3.15米。示範單位以大自然交響曲為主題，融合森林的寧靜遼闊和音樂的流暢，設計出一個讓人放鬆身心、激發靈感的空間。設計師巧妙地融入不同種類的森林元素，營造出自然、清新、舒緩的視覺氛圍。
單位內部的門窗把手ARTISHANDLE設計獨特，展現出精緻的設計概念。大門都裝配有專利的ArtisLock三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。單位還配備ARTISCABINET，可同時收納鞋子和雨傘，並預留手機充電位置。另配置Artis配件及Artisan Switches燈掣開關，造型匠心獨到。
全屋不設走廊，空間實用。客廳飯廳空間寬敞方正，間隔明確。寬敞的客廳可放置三座位梳化，背牆達2.5米，便於擺放家具。地板選用時尚的意大利木紋瓷磚，不僅耐用且易於清潔。寬闊的落地鋁框玻璃門連接40方呎露台及工作平台，設有PAVILIA COLLECTION全港首個BALCONY+，配備意大利品牌洗衣乾衣機，並足夠預留空間放置小型家電，防雨趟閘亦安全實用；House Light用上金屬流線形設計。此外，露台及工作平台亦設有MAGIC HANGER，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置。
兩間睡房均寬敝舒適，睡房1足夠放置舒適雙人床及小茶几，甚至貼心地預留空間放置落地式衣櫃；睡房2則設有特大轉角窗戶，增加室內採光，可欣賞開揚的海景。
⇊柏蔚森I示範單位｜第6座6樓G室⇊
開放式廚房工作枱面經特別加深設計
開放式廚房屬單位一大亮點，工作枱面經特別加深設計，達760毫米，提供更多的下廚空間貼合住戶需要，設計極為實用。廚房內配備MAGIC BASKET，方便收納調味料和其他廚房配備。廚房配置歐洲名牌家用電器，包括Siemens嵌入式雙門雪櫃、嵌入式蒸焗爐及拉趟式抽油煙機等。
浴室方面，備有歐洲名牌衛浴用品，包括Kohler特別為新世界調製的茄士咩色坐廁及面盆，另有香檳金色的浴室龍頭。瓷磚的選擇以森綠色調為主，營造出森林浴的感覺。浴室內還配備Panasonic浴室換氣暖風機和MIRROPHONE，只需將手機放入嵌入式位置，即可享受揚聲功能。此外，浴室還設有MIRROR+，可放置風筒和小型家電用品，同時提供USB-C和電源插座，方便住戶在使用時充電或連接其他設備。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I」率先推售，涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。