柏蔚森I示範單位｜385呎兩房無走廊設計 專利室內設備便利生活(多圖有片)｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」延續PAVILIA COLLECTION系列港島半山豪宅品味，單位獨特貼心設計巧思。新世界發展專利及註冊設計，融合便利與風格，充分利用每寸空間，提升住戶的生活品質。

該盤設有1個連家具示範單位，以第6座6樓G室為藍本搭建，實用面積385方呎，兩房間隔，層與層之間的高度達3.15米。示範單位以大自然交響曲為主題，融合森林的寧靜遼闊和音樂的流暢，設計出一個讓人放鬆身心、激發靈感的空間。設計師巧妙地融入不同種類的森林元素，營造出自然、清新、舒緩的視覺氛圍。

單位內部的門窗把手ARTISHANDLE設計獨特，展現出精緻的設計概念。大門都裝配有專利的ArtisLock三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。單位還配備ARTISCABINET，可同時收納鞋子和雨傘，並預留手機充電位置。另配置Artis配件及Artisan Switches燈掣開關，造型匠心獨到。

全屋不設走廊，空間實用。客廳飯廳空間寬敞方正，間隔明確。寬敞的客廳可放置三座位梳化，背牆達2.5米，便於擺放家具。地板選用時尚的意大利木紋瓷磚，不僅耐用且易於清潔。寬闊的落地鋁框玻璃門連接40方呎露台及工作平台，設有PAVILIA COLLECTION全港首個BALCONY+，配備意大利品牌洗衣乾衣機，並足夠預留空間放置小型家電，防雨趟閘亦安全實用；House Light用上金屬流線形設計。此外，露台及工作平台亦設有MAGIC HANGER，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置。

兩間睡房均寬敝舒適，睡房1足夠放置舒適雙人床及小茶几，甚至貼心地預留空間放置落地式衣櫃；睡房2則設有特大轉角窗戶，增加室內採光，可欣賞開揚的海景。