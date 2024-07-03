柏蔚森I示範單位｜560呎交樓標準三房套曝光 客廳寬敞易擺家具(多圖有片)｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」設有1個交樓標準示範單位，以第5座28樓C室為藍本搭建，實用面積560方呎，三房一套間隔，層與層之間的高度達3.2米。

單位內設多項新世界發展專利或註冊的設計，單位大門均裝配有專利的ArtisLock三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。另設ARTISCABINET，可同時收納鞋及雨傘，並預留手機充電位置。旁邊更有連身鏡方便住戶整理服裝穿著，同時節省不少空間。

客廳及飯廳間隔方正分明，寬敞的客廳可放置三座位梳化，易於擺放家具。地板選用時尚的意大利木紋瓷磚，不僅耐用，而且易於清潔。寬闊的落地鋁框玻璃趟門連接38方呎的露台及工作平台，增強室內空間的採光和通風。此外，露台及工作平台亦設有Magic Hanger，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置。

主人睡房設有寬敞轉角玻璃幕牆，大大增加室內採光度；睡房內更貼心預留衣櫃位置。其餘兩間睡房間隔方正，設有大玻璃窗。

⇊柏蔚森I三房套示範單位｜第5座28樓C室⇊