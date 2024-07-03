柏蔚森I示範單位｜560呎交樓標準三房套曝光 客廳寬敞易擺家具(多圖有片)｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」設有1個交樓標準示範單位，以第5座28樓C室為藍本搭建，實用面積560方呎，三房一套間隔，層與層之間的高度達3.2米。
單位內設多項新世界發展專利或註冊的設計，單位大門均裝配有專利的ArtisLock三合一智能門鎖，住戶可以使用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。另設ARTISCABINET，可同時收納鞋及雨傘，並預留手機充電位置。旁邊更有連身鏡方便住戶整理服裝穿著，同時節省不少空間。
客廳及飯廳間隔方正分明，寬敞的客廳可放置三座位梳化，易於擺放家具。地板選用時尚的意大利木紋瓷磚，不僅耐用，而且易於清潔。寬闊的落地鋁框玻璃趟門連接38方呎的露台及工作平台，增強室內空間的採光和通風。此外，露台及工作平台亦設有Magic Hanger，兩組自家設計晾衣桿可固定於不同位置。
主人睡房設有寬敞轉角玻璃幕牆，大大增加室內採光度；睡房內更貼心預留衣櫃位置。其餘兩間睡房間隔方正，設有大玻璃窗。
⇊柏蔚森I三房套示範單位｜第5座28樓C室⇊
開放式廚房設有Power Bar配備計時器
開放式廚房設計實用，設有Power Bar配備計時器、USB-C及電源插座、藍芽喇叭及LED燈等。廚房用料講究，配置歐洲名牌家庭電器，包括Siemens嵌入式雙門雪櫃、嵌入式蒸焗爐及拉趟式抽油煙機等。
浴室備有歐洲名牌衛浴用具，包括Kohler特別為新世界調製的茄士咩色坐廁及面盆，另有香檳金色的浴室龍頭，加上森綠色調瓷磚，將森林浴感覺帶到單位內。透過掛鉤及毛巾架等ARTIS配件，展現出優雅品味。浴室內配備Panasonic浴室換氣暖風機、專利LAUNDRY+設計為住戶提供輕鬆便利的洗衣、乾衣空間。浴室更設有多功能鏡櫃MIRROR+，可放置風筒和小型家電用品，並預留位置擺放紙巾，同時提供USB-C和電源插座，方便戶主在使用時充電或連接其他設備。另設MIRROPHONE，只需將手機放入嵌入式位置，即可使用揚聲功能。面盆櫃具有拉出式儲物空間，方便收納日常浴室用品。
單位內部的門窗把手ARTISHANDLE設計獨特，展現出精緻的設計概念。另配置Artisan Switches燈掣開關，造型匠心獨到。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第一期「柏蔚森I」率先推售，涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。