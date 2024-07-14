柏蔚森I買家心聲｜外籍買家租轉買 擲7球買海景兩房 校網優勢吸引入市｜啟德新盤

本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨日(13日)首輪推售價單198伙，另3伙天台特色戶同日以招標形式發售。項目即日售出181伙，佔可售單位約91%，幾近沽清。
該盤首輪銷售中不乏外籍買家，包括任職銀行的法國籍買家Davy，原為啟德區內租客，他斥資約700萬元買入1伙海景兩房單位作自用。他指，觀察區內環境一段時間後，決定自置物業，其一家亦十分喜愛森林浴主題，並大讚園林會所設施。由於打算讓其2歲女兒就讀本地小學，學習廣東話及普通話，更深入了解本地文化，故項目所屬校網為傳統名校網亦是考慮因素之一。
另一名外籍買家PUSPA表示，是次購入1伙海景兩房單位作自用，因其父親早年於舊啟德機場附近工作，自小居住在九龍城，對這區充滿童年回憶。她稱，現時住在西九龍，因鍾情於項目附近的綠化帶及公共空間，參觀完示範單位後讚賞項目用料設計，十分喜愛單位露台設計，尤其晾掛裝置，另項目位處小學34校網，故決定入市。
「柏蔚森I」首輪截收逾5,150票，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目，同為歷年啟德區第3個首輪收票超額認購逾25倍新盤。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。