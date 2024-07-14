柏蔚森I買家心聲｜外籍買家租轉買 擲7球買海景兩房 校網優勢吸引入市｜啟德新盤

本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」昨日(13日)首輪推售價單198伙，另3伙天台特色戶同日以招標形式發售。項目即日售出181伙，佔可售單位約91%，幾近沽清。

該盤首輪銷售中不乏外籍買家，包括任職銀行的法國籍買家Davy，原為啟德區內租客，他斥資約700萬元買入1伙海景兩房單位作自用。他指，觀察區內環境一段時間後，決定自置物業，其一家亦十分喜愛森林浴主題，並大讚園林會所設施。由於打算讓其2歲女兒就讀本地小學，學習廣東話及普通話，更深入了解本地文化，故項目所屬校網為傳統名校網亦是考慮因素之一。