柏蔚森I開價｜中原陳永傑：啟德區史上入場最平 定價低一手貨尾近三成

陳永傑表示，「柏蔚森I」首張價單60個單位訂價比同區二手低約一成，亦比同區一手貨尾有近三成折讓。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今日(4日)公布首張價單，涉及60伙，涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，以150天現金優惠付款計劃計算，提供最高折扣18%計算，折實售價由386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008元至19,690元，折實平均呎價17,188元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「柏蔚森I」首張價單60個單位訂價比同區二手低約一成，亦比同區一手貨尾有近三成折讓。項目首張價單折實入場價僅由386.4萬元起，創同區新盤歷史新低，史上最平，吸引力十足，料首批單位可一Q清枱。