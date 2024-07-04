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2024-07-04 15:08:02

柏蔚森I開價｜中原陳永傑：啟德區史上入場最平 定價低一手貨尾近三成

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柏蔚森I開價｜中原陳永傑：啟德區史上入場最平 定價低一手貨尾近三成

陳永傑表示，「柏蔚森I」首張價單60個單位訂價比同區二手低約一成，亦比同區一手貨尾有近三成折讓。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今日(4)公布首張價單，涉及60伙，涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，150天現金優惠付款計劃計算，提供最高折扣18%計算，折實售價由386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008元至19,690元，折實平均呎價17,188元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「柏蔚森I」首張價單60個單位訂價比同區二手低約成，亦比同區一手貨尾有近成折讓。項目首張價單折實入場價僅由386.4萬元起，創同區新盤歷史新低，史上最平，吸引力十足，料首批單位可一Q清枱。

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本月一手成交料達千宗

陳永傑續指，上月一手成交量強差人意，本月有大型新盤「柏蔚森」起動，另有數個新盤亦醞釀開售，預計本月一手成交量可達1,000宗。

據代理資料顯示，區內屋苑最新二手呎價如尚.珒溋報29,473元，HENLEY PARK18,325元，「柏蔚森I」首張價單折實平均呎價17,188元分別低41.7%6.2%；另THE HENLEY21,067元，MONACO21,443元。

「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。

即睇啟德柏蔚森I最新資訊 (House730)

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