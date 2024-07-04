柏蔚森I開價｜首推60伙 一房最平386萬入場 折實均呎17188元｜啟德新盤

啟德跑道區全新盤出擊，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今日(4日)公布首張價單，涉及60伙，以150天現金優惠付款計劃計算，提供最高折扣18%計算，折實售價由386.4萬元起，折實呎價由16,008元起，折實平均呎價17,188元。
首張價單「開森放暑價」
遠東發展地產總裁方文昌形容首張價單為「開森放暑價」，定價已參考啟德臨海豪宅海景價，預告之後加推單位有加價空間。
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，首張價單涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，實用面積由234至512方呎。單位折實售價由386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008元至19,690元。
一房單位折實售價由386.4萬至458.8萬元，折實呎價介乎16,134元至16,625元。最低售價為第6座2樓J室，實用面積234方呎，連30方呎平台，折實呎價16,513元。
兩房單位折實售價由598.8萬至736.4萬元，折實呎價介乎16,008元至19,690元。最低售價單位為第5座2樓E室，實用面積353方呎，連28方呎平台，折實呎價16,963元。
三房單位買家獲車位認購權
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，三房單位買家可獲車位認購權，單位折實售價由958.1萬至987.2萬元，折實呎價介乎18,713元至19,281元。最低售價為第5座2樓A室，實用面積512方呎，折實呎價18,713元。
周六開放示範單位及收票
新世界營業及市務(特別項目)副總經理楊境豪說，項目示範單位將於今日及明日(4及5日)率先開放予集團貴賓參觀，周六(6日)正式開放予公眾參觀，並同步接受認購登記。是次會採用網上收票形式。另集團於周末安排5條穿梭巴士來往港九新界，遍布將軍澳、紅磡、奧運、北角及荃灣港鐵站，接載市民前往售樓處。
特設匠心租務優惠
新世界營業及市務(特別項目)副總經理陳冬陽稱，提供兩款付款方法，分別為150天現金優惠付款計劃及建築期付款計劃，最高折扣分別為18%及14.5%，是次價單特設匠心租務優惠，買家若不選擇匠心租務安排2%優惠，可獲為期2年租務安排，年度租金為樓價3.5%。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。