柏蔚森I開價｜首推60伙 一房最平386萬入場 折實均呎17188元｜啟德新盤

「柏蔚森I」公布首張價單，涉及60伙，以最高折扣18%計算，折實售價由386.4萬元起，折實呎價由16,008元起。(陳奕釗攝)

啟德跑道區全新盤出擊，新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今日(4日)公布首張價單，涉及60伙，以150天現金優惠付款計劃計算，提供最高折扣18%計算，折實售價由386.4萬元起，折實呎價由16,008元起，折實平均呎價17,188元。

首張價單「開森放暑價」

遠東發展地產總裁方文昌形容首張價單為「開森放暑價」，定價已參考啟德臨海豪宅海景價，預告之後加推單位有加價空間。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，首張價單涵蓋15伙一房、38伙兩房及7伙三房，實用面積由234至512方呎。單位折實售價由386.4萬至987.2萬元，折實呎價16,008元至19,690元。