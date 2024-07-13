柏蔚森I開售｜今首輪價單發售198伙 中原：有大手客欲斥1800萬買3伙

本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」今日(13日)首輪推售價單198伙，另3伙天台特色戶同日以招標形式發售。項目截收逾5,150票，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目，同為歷年啟德區第3個首輪收票超額認購逾25倍新盤。 據現場所見，首輪報到時間為早上9時開始，位於九龍灣的售樓處外已有不少準買家排隊等候揀樓，秩序良好場面熱鬧。首兩組為大手客組別(S組及A組)，人龍更一度延伸至戶外，目測戶外排隊人龍長約100米。

陳永傑：出席率理想 用家佔近七成 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今早首2組均為大手客組別，本公司買家出席率理想，並以用家為主，佔近七成，投資者佔約三成，比例健康。他稱，啟德位處九龍核心地段，備受內地客歡迎，本公司是次認購客源亦有約三成為內地客。大手客方面，本公司有多組S組大手買家，當中有買家有意斥資約1,800萬元購入3伙兩房單位，料項目首批單位可順利沽清。 陳永傑指，「柏蔚森」為啟德區史上最平入場新盤，吸引力十足，加上租金持續向升，區內小型單位每方呎實用租金可高達70元，回報可觀。隨著內地學生來港讀書，加上各地專才流入本港，預料下半年租金升幅可達8%至10%，成功吸引大批投資收租客入市。