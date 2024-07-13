柏蔚森I開售｜今首輪價單發售198伙 中原：有大手客欲斥1800萬買3伙

本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」今日(13日)首輪推售價單198伙，另3伙天台特色戶同日以招標形式發售。項目截收逾5,150票，超額認購逾25倍，屬啟德跑道區首輪超額認購最高的項目，同為歷年啟德區第3個首輪收票超額認購逾25倍新盤。
據現場所見，首輪報到時間為早上9時開始，位於九龍灣的售樓處外已有不少準買家排隊等候揀樓，秩序良好場面熱鬧。首兩組為大手客組別(S組及A組)，人龍更一度延伸至戶外，目測戶外排隊人龍長約100米。
陳永傑：出席率理想 用家佔近七成
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今早首2組均為大手客組別，本公司買家出席率理想，並以用家為主，佔近七成，投資者佔約三成，比例健康。他稱，啟德位處九龍核心地段，備受內地客歡迎，本公司是次認購客源亦有約三成為內地客。大手客方面，本公司有多組S組大手買家，當中有買家有意斥資約1,800萬元購入3伙兩房單位，料項目首批單位可順利沽清。
陳永傑指，「柏蔚森」為啟德區史上最平入場新盤，吸引力十足，加上租金持續向升，區內小型單位每方呎實用租金可高達70元，回報可觀。隨著內地學生來港讀書，加上各地專才流入本港，預料下半年租金升幅可達8%至10%，成功吸引大批投資收租客入市。
看好樓價於第三季重拾升軌
他續指，市場憧憬美國減息機會大增，相信樓價於第三季會重拾升軌，升幅估計介乎3%至5%。若美國落實減息，下半年樓價有機會升10%。本月有多個新盤同時開售，加上多個新盤貨尾陸續減價，掀起入市潮，加上減息利好因素，料全月一手成交宗數可達1,500宗。
「柏蔚森I」首輪價單推售單位涵蓋35伙一房，142伙兩房及21伙三房，價單定價由471.3萬至1,368.4萬元，呎價介乎19,523元至24,888元。扣除最高折扣18%後，單位折實售價由386.4萬至1,122萬元，折實呎價介乎16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。