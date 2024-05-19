柏蔚森I預告季內登場 辦慈善跑創啟德首次｜啟德新盤

「柏蔚森」啟德「森」心愉悅跑首次聯同一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP、法國森系潮牌Salomon代表、本地及小紅書KOL、內地精英人才及地產代理等。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森」今日(19日)上午成功順利舉辦「啟德『森』心愉悅跑」，寓森林浴於跑，率先帶領大家體驗「柏蔚森」的啟德臨海低密度健康生活。 「柏蔚森」啟德「森」心愉悅跑首次聯同一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP、法國森系潮牌Salomon代表、本地及小紅書KOL、內地精英人才及地產代理等，全程由飛越啟德跑手聲音導航，沿途介紹啟德國際級發展及市區核心罕有低密度海濱大都會生活，創下啟德首次既跑步跑數又做善事創舉。

是次活動獲K11策略性租戶夥伴法國森系潮牌Salomon贊助運動專屬禮品，同時捐款予啟德體育園社區項目飛越啟德運動基金，透過體育及健體相關活動促進及推廣身心健康，造福社群，回饋社會。