柏蔚森I預告季內登場 辦慈善跑創啟德首次｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森」今日(19日)上午成功順利舉辦「啟德『森』心愉悅跑」，寓森林浴於跑，率先帶領大家體驗「柏蔚森」的啟德臨海低密度健康生活。
「柏蔚森」啟德「森」心愉悅跑首次聯同一眾新世界生態圈內尊貴客戶ELITE及NEW WORLD CLUB VIP、法國森系潮牌Salomon代表、本地及小紅書KOL、內地精英人才及地產代理等，全程由飛越啟德跑手聲音導航，沿途介紹啟德國際級發展及市區核心罕有低密度海濱大都會生活，創下啟德首次既跑步跑數又做善事創舉。
是次活動獲K11策略性租戶夥伴法國森系潮牌Salomon贊助運動專屬禮品，同時捐款予啟德體育園社區項目飛越啟德運動基金，透過體育及健體相關活動促進及推廣身心健康，造福社群，回饋社會。
展銷廳將設於九龍灣商貿區
新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，「柏蔚森」為「PAVILIA COLLECTION」建築系列內九龍市區最大型住宅發展項目，將秉承集團港島「PAVILIA COLLECTION」豪宅所展現建築品味及用料設計等。
何家欣指，項目銷售部署已進行得如火如荼，最快可望於第二季內登場。項目展銷廳將設於九龍灣商貿區，可俯瞰啟德體育園，落成後將成為全港最大的體育公園。
遠東發展地產總裁方文昌稱，「柏蔚森」以國際潮流「森林浴」元素打造高尚恬逸居停，坐落啟德的臨海前段優越位置，可享開揚海景。項目分3期發展，合共提供1,305伙；當中第1期「柏蔚森I」最快季內推出，涉及291伙，主打兩房。