柏蔚森I首輪截收逾5150票 超購25倍創跑道區新高｜啟德新盤

啟德新盤首輪收票創區內新高。本月焦點新盤之一、新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森I」明日(13日)首輪推售價單198伙，另3伙天台特色戶同日以招標形式發售。

「柏蔚森I」首輪價單推售單位涵蓋35伙一房，142伙兩房及21伙三房，價單定價由471.3萬至1,368.4萬元，呎價介乎19,523元至24,888元。扣除最高折扣18%後，單位折實售價由386.4萬至1,122萬元，折實呎價介乎16,008元至20,406元，折實平均呎價17,721元。明日將分S、A及B組銷售，其中S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位，最多可購3伙；B組買家可購2伙。首輪報道時間為上午9時至9時30分。

據代理表示，隨着美國剛公布的通脹數據及股市表現，市場對減息預期再度升溫，料有機會吸引更多已入票客人選購多於一伙作投資收租之用，亦加強用家入市的信心。自開放極具競爭力的示範單位，海景三房及兩房單位反應最為熱烈。買家當中不少為分支家庭、高端人才和專業人士轉租為買。

「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。