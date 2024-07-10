柏蔚森I首輪暫超額認購逾15倍 周六價單推售198伙｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」收票反應熱烈，接連加推，首3張價單合共推出202伙。新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，項目昨日(9日)加推第3號價單涉60伙，較2號價單加價約5%，同步落實於本周六(13日)首輪推售201伙，當中198伙以價單形式推售，另3伙以招標形式發售。她表示，是次未推盡全數單位，料剩餘單位仍有加價空間。
何家欣續指，首輪價單推售單位涵蓋35伙一房，142伙兩房及21伙三房，價單定價由471.3萬至1368.4萬元，呎價介乎19,523元至24,888元，扣除最高折扣18%後，折實售價由386.4萬至1,122萬元，折實呎價介乎16,008元至20,406元。另3伙連天台特色戶以招標形式推售。
S組買家最多購9伙
何家欣稱，項目截至昨日(9日)累收逾3,200票，按首輪價單銷售198伙計，超額認購逾15倍，項目將於周五(12日)下午2時截票，首輪開售當日即場抽籤發售。發售當日將分S、A及B組進行，其中S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位，最多可購3伙；B組買家可購2伙。
遠東發展地產總裁方文昌表示，相信美國減息機會大大增加，利好本港樓市氣氛。
「柏蔚森」共分3期發展，合共提供1,305伙，當中第1期「柏蔚森I」涉及291伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎234至560方呎。「柏蔚森I」園林會所「Forest Pavilion」連園林佔地逾5.4萬方呎，分五大主題區，提供50項設施，包括50米戶外游泳池、25米室內游泳池、羽毛球場及天際海景宴會廳等。項目提供31個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年8月31日。