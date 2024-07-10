柏蔚森I首輪暫超額認購逾15倍 周六價單推售198伙｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的啟德新盤「柏蔚森I」收票反應熱烈，接連加推，首3張價單合共推出202伙。新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指，項目昨日(9日)加推第3號價單涉60伙，較2號價單加價約5%，同步落實於本周六(13日)首輪推售201伙，當中198伙以價單形式推售，另3伙以招標形式發售。她表示，是次未推盡全數單位，料剩餘單位仍有加價空間。

何家欣續指，首輪價單推售單位涵蓋35伙一房，142伙兩房及21伙三房，價單定價由471.3萬至1368.4萬元，呎價介乎19,523元至24,888元，扣除最高折扣18%後，折實售價由386.4萬至1,122萬元，折實呎價介乎16,008元至20,406元。另3伙連天台特色戶以招標形式推售。