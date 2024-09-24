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2024-09-24 22:53:26

柏蔚森II樓書出爐 提供750伙 兩房佔逾86% 一戶型首度供應｜啟德新盤

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柏蔚森II樓書出爐 提供750伙 兩房佔逾86% 一戶型首度供應｜啟德新盤

柏蔚森II樓書出爐 提供750伙 兩房佔逾86% 一戶型首度供應｜啟德新盤

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由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」最新上載壓軸一期「柏蔚森II」售樓說明書，提供750伙，實用面積介乎262451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%；預計將於短期推出市場。

「柏蔚森II」屬整個項目的第2座及第3座，發展商指，今期為現時項目最貼近維港，享開揚維港景緻，故第3座命名為「VICTORIA FOREST」，第2座命名為「HARBOUR FOREST」，以凸顯「柏蔚森IIVICTORIA HARBOUR FOREST獨特優越賣點，珍貴罕有。

「柏蔚森II」戶型多元化，主打兩房單位，佔全盤逾86%；當中首度登場的兩房一套單位，實用面積由447451方呎，而兩房標準單位實用面積由381409方呎，兩房連書房單位實用面積437443方呎。另一房標準單位實用面積介乎262287方呎，而連天台特色單位實用面積介乎437451方呎。

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單位面積由262至451呎

據樓書顯示，「柏蔚森II」每座標準樓層有15伙，設有4部升降機。全盤面積最細單位為第2座及3F室，實用面積同為262方呎，一房間隔；而面積最大單位為第3329A室，實用面積451方呎，屬首次登場的兩房一套間隔，當中29A室外連313方呎天台。

至於項目設有81個車位，住戶與車位比例為9.31，即約10戶爭1個車位，；預計關鍵日期為2025831日，樓花期長約11個月。

即睇啟德柏蔚森II最新資訊 (House730)

柏蔚森II樓書出爐 提供750伙 兩房佔逾86% 一戶型首度供應｜啟德新盤

「柏蔚森II」屬整個項目的第2座及第3座，發展商指，今期為現時項目最貼近維港，享開揚維港景緻。