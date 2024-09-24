柏蔚森II樓書出爐 提供750伙 兩房佔逾86% 一戶型首度供應｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森」最新上載壓軸一期「柏蔚森II」售樓說明書，提供750伙，實用面積介乎262至451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%；預計將於短期推出市場。

「柏蔚森II」屬整個項目的第2座及第3座，發展商指，今期為現時項目最貼近維港，享開揚維港景緻，故第3座命名為「VICTORIA FOREST」，第2座命名為「HARBOUR FOREST」，以凸顯「柏蔚森II」VICTORIA HARBOUR FOREST獨特優越賣點，珍貴罕有。

「柏蔚森II」戶型多元化，主打兩房單位，佔全盤逾86%；當中首度登場的兩房一套單位，實用面積由447至451方呎，而兩房標準單位實用面積由381至409方呎，兩房連書房單位實用面積437至443方呎。另一房標準單位實用面積介乎262至287方呎，而連天台特色單位實用面積介乎437至451方呎。