柏蔚森II示範單位｜現樓451呎連裝修兩房套及383呎無改動兩房(多圖有片)｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森II」，首度開放2伙現樓示範單位包括兩房一套房連裝修單位及兩房開放式廚房無改動單位。
森林浴概念打造 第3座20樓A室
第3座20樓A室，為兩房一套房連開放式廚房設計，實用面積451方呎，層與層高度達3.2米，擁有前、中、後三重景觀，前排為啟德海濱長廊，中排為遼闊海景及九龍東CBD2商業區天際線，後排遠眺飛鵝山及翠綠山脊，將自然與都市景致融合，讓住戶在自然的懷抱中，放鬆身心，調解繁忙的都市生活壓力，感受著茂盛森林散發的生命力與寧謐，讓身心靈回復健康狀態。
單位裝飾設計靈感源自森林浴的優雅和寧靜，空間將自然的細膩質感融入當代生活語境，營造一份優雅而恆久的氛圍。整體設計中的綠調，與窗外遼闊海景相映成趣，令居者在室內外間感受自然的連結與舒展。客廳空間以弧形沙發勾勒柔和輪廓，淡雅綠意與粉色毛毯及主題牆形成和諧的視覺層次，形成溫潤視覺層次。流線型家具配合特色木屏風，讓光影與空間節奏自然交織，塑造沉靜而開放的生活場景。飯廳布局可舒適容納三至四人，比例與材質之間取得和諧平衡，既適合日常簡餐，也能承載溫馨的聚會時刻。
主人睡房以森林綠色的布簾牆延續大自然的基調，衣櫃兼具掛放、抽屜收納功能，維持整潔之餘，提升生活效率，亦可作為床頭櫃與舒適座椅，自由切換用途，回應不同場景需要，同時內嵌抽拉設計靈活轉換用途，隱藏式理線面板確保電線收納整齊有序，專屬小物收納托盤讓日常物件各有歸處。床底座輕盈升降，開啟下方寬敞儲物艙，能整齊收納換季衣物、床品與家居物品，釋放更多生活空間。而睡房2配色以杏色與綠色為主調，配合床底座、衣櫃及層架的俐落家具布局，讓每一處都蘊含自然的呼吸感與生活從容度。
海濱都會盛景 第3座20樓B室
無改動現樓單位第3座20樓B室，實用面積383方呎，屬於兩房間隔，客廳與睡房同樣前迎開揚遊艇海景，露台連工作平台總面積達40方呎，延伸居住空間，更盡收優美而寧謐的遊艇泊位景觀，而單位層與層高度達3.2米，令居室的視覺空間更見廣闊，加上能遠眺飛鵝山一帶翠綠的山脊線，山海景致盡在眼前。
單位同樣配備多項匠心設計，大門裝有ArtisLock三合一智能門鎖，入口設ARTISCABINET，可收納鞋履與雨傘，並預留手機充電位及連身鏡。客廳和飯廳間隔方正，鋪設意大利木紋瓷磚，美觀耐用。落地玻璃趟門連接BALCONY+，配備意大利品牌洗衣乾衣機，並設MAGIC HANGER晾衣系統，靈活實用。
開放式廚房配備歐洲品牌電器，包括Siemens嵌入式雙門雪櫃、嵌入式電磁爐、嵌入式蒸焗爐及拉趟式抽油煙機，提升下廚體驗。浴室選用衛浴品牌，包括Kohler茄士咩色坐廁與面盆，搭配香檳金水龍頭及森綠色瓷磚，呼應森林主題。配備Panasonic浴室換氣暖風機、MIRROR+鏡櫃與MIRROPHONE音響系統，面盆櫃設拉出式儲物空間，整潔有序。