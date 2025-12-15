柏蔚森II示範單位｜現樓451呎連裝修兩房套及383呎無改動兩房(多圖有片)｜啟德新盤

森林浴概念打造 第 3 座 20 樓 A 室

第3座20樓A室，為兩房一套房連開放式廚房設計，實用面積451方呎，層與層高度達3.2米，擁有前、中、後三重景觀，前排為啟德海濱長廊，中排為遼闊海景及九龍東CBD2商業區天際線，後排遠眺飛鵝山及翠綠山脊，將自然與都市景致融合，讓住戶在自然的懷抱中，放鬆身心，調解繁忙的都市生活壓力，感受著茂盛森林散發的生命力與寧謐，讓身心靈回復健康狀態。

單位裝飾設計靈感源自森林浴的優雅和寧靜，空間將自然的細膩質感融入當代生活語境，營造一份優雅而恆久的氛圍。整體設計中的綠調，與窗外遼闊海景相映成趣，令居者在室內外間感受自然的連結與舒展。客廳空間以弧形沙發勾勒柔和輪廓，淡雅綠意與粉色毛毯及主題牆形成和諧的視覺層次，形成溫潤視覺層次。流線型家具配合特色木屏風，讓光影與空間節奏自然交織，塑造沉靜而開放的生活場景。飯廳布局可舒適容納三至四人，比例與材質之間取得和諧平衡，既適合日常簡餐，也能承載溫馨的聚會時刻。

主人睡房以森林綠色的布簾牆延續大自然的基調，衣櫃兼具掛放、抽屜收納功能，維持整潔之餘，提升生活效率，亦可作為床頭櫃與舒適座椅，自由切換用途，回應不同場景需要，同時內嵌抽拉設計靈活轉換用途，隱藏式理線面板確保電線收納整齊有序，專屬小物收納托盤讓日常物件各有歸處。床底座輕盈升降，開啟下方寬敞儲物艙，能整齊收納換季衣物、床品與家居物品，釋放更多生活空間。而睡房2配色以杏色與綠色為主調，配合床底座、衣櫃及層架的俐落家具布局，讓每一處都蘊含自然的呼吸感與生活從容度。