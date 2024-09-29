柏蔚森II突擊開價 一房最平424.7萬 周三發售155伙｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森II」昨日(28日)突擊公布首張價單，涉及155伙，實用面積由262至451方呎，價單定價521.2萬至1,156.3萬元，呎價介乎19,880元至25,639元。同步公布銷售安排，全數155伙將於下周三(10月2日)以先到先得形式發售。
發展商指，「柏蔚森II」首批單位中有119伙享6%折扣優惠，而36伙精選單位可享18%折扣。該36個單位定價由521.4萬至893.2萬元，呎價介乎19,901元至22,117元；而折實售價由427.5萬至732.4萬元，折實呎價介乎16,317元至18,136元，折實平均呎價16,735元。
首張價單設有「國慶75周年限時禮遇」，買家於10月2至6日購入單位可額外獲贈2.8萬元售價折扣；以是次入場單位第3座2樓F室為例，實用面積262方呎，一房間隔，折實售價427.5萬元，呎價16,319元；計及「國慶75周年限時禮遇」後，實際入場價424.7萬元，呎價約16,210元。
升級「維港匠心租務安排」
「柏蔚森II」推出升級「維港匠心租務安排」，可獲發展商提供上述租務安排，租賃期為期兩年，年度租金為成交金額4%，租金每半年繳付一次。發展商為買家提供指定租客，租期由相關住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算。
發展商指，年度租金為成交金額4%比市場存息率更吸引，料投資者會因應利率下調周期，將出現「收租好過收息」，為定存資金尋找新的出口，重新配置資產。近日紛紛見買家或投資者提前加快入市，料帶動項目銷情。
「柏蔚森II」提供750伙，由第2座及第3座組成，單位實用面積介乎262至451方呎，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房佔全盤逾86%。項目設有81個車位，住戶與車位比例為9.3比1，即約10戶爭1個車位；預計關鍵日期為2025年8月31日。