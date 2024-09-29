柏蔚森II突擊開價 一房最平424.7萬 周三發售155伙｜啟德新盤

由新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的「柏蔚森II」昨日(28日)突擊公布首張價單，涉及155伙，實用面積由262至451方呎，價單定價521.2萬至1,156.3萬元，呎價介乎19,880元至25,639元。同步公布銷售安排，全數155伙將於下周三(10月2日)以先到先得形式發售。

發展商指，「柏蔚森II」首批單位中有119伙享6%折扣優惠，而36伙精選單位可享18%折扣。該36個單位定價由521.4萬至893.2萬元，呎價介乎19,901元至22,117元；而折實售價由427.5萬至732.4萬元，折實呎價介乎16,317元至18,136元，折實平均呎價16,735元。