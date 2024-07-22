柏蔚森III加推31伙 折實最平474.8萬 周五次輪賣53伙｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」昨日(21日)首輪推售108伙，即日沽出67伙，套現約4.3億元。發展商今日(22日)趁機加推第3號價單，涉及31伙，維持最高折扣18%，折實售價474.8萬元起，折實呎價17,362元起，折實平均呎價19,242元，較上張價單的18,354元高出約4.8%。
發展商指，是次屬原價加推，價格反應樓層及景觀因素。該批單位涵蓋4伙三房，35伙兩房及11伙兩房，實用面積由261至579方呎，價單定價由579.1萬至1,511.4萬元，呎價介乎21,175元至26,669元，扣除最高折扣18%後，折實售價由474.8萬至1,239.3萬元，折實呎價介乎17,362元至21,866元。入場單位為第1座11樓D室，實用面積263方呎，折實售價474.8萬元，折實呎價約18,053元。
柏蔚森十日沽253伙
「柏蔚森III」同步落實於本周五(26日)次輪價單推售53伙，包括7伙三房、35伙兩房以及11伙一房，以先到先得形式發售。次輪發售單位價單定價由579.1萬至1,678.2萬元，呎價介乎20,489元至26,669元；扣除最高折扣18%後，折實售價由474.8萬至1,376.1萬元，折實呎價介乎16,800元至21,866元，折實平均呎價18,977元。以折實價計，該批單位總值約3.9億元。
據悉，「柏蔚森III」今日速沽2伙一房，「柏蔚森」系列十日內共售出253伙，佔可售單位近83%，套現逾17億元，創近三年內任何連續十日跑道住宅區銷量最高新盤記錄，當中所有可售海景三房一套已全數沽清。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。