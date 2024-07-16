柏蔚森III加推60伙 最平419.6萬 海景一房首登場｜啟德新盤

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森III」今日(16日)加推第2號價單，涉及60伙，首度推出海景一房，維持最高折扣18%不變，折實售價419.6萬元起，折實呎價16,800元起，折實平均呎價18,354元，較首張價單的17,956元高出約2.2%。
新世界營業及市務(特別項目) 及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，是次屬原價加推，海景一房交樓標準示範單位同步開放參觀，單位以第6座6樓K室為藍本改造，實用面積276方呎，層與層之間高度約3.15米，配備10多項發展專利及註冊設計。她相信一房具有競爭力，分別享九龍東商貿區遊艇海景，以及正南啟德郵輪碼頭維港海景。項目目前以兩房查詢最熱烈，前排一房及三房亦受歡迎。
兩房呎售最低1.68萬
遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，2號價單包括4伙三房、34伙兩房、以及22伙一房。價單定價由511.8萬至1,729.1萬元，呎價介乎20,489元至25,962元，扣除最高折扣18%後，折實售價由419.6萬至1,417.8萬元，折實呎價介乎16,800元至21,288元。以定價計，該批市值約4.79億元。
陳富強補充，該批售價最低單位為第1座2樓K室，實用面積223方呎，連106方呎平台，一房間隔，折實售價419.6萬元，折實呎價18,816元；呎價最低單位為第1座2樓G室，實用面積395方呎，兩房間隔，折實售價663.6萬元，折實呎價16,800元。
「柏蔚森」分3期發展，合共提供1,305伙，當中「柏蔚森III」包括第1座「AZURE FOREST」，樓高26層，提供264伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎223至666方呎，項目預計關鍵日期為2025年8月31日。